En Güçlü Asya (Physical Asia) 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Türk Takımı elendi mi?

EN GÜÇLÜ ASYA TÜRKİYE TAKIMINDA KİMLER VAR?

Recep Kara, yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olarak Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı unvanına sahip....

Yasemin Adar Yiğit, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu serbest güreşçi olarak Türk kadın güreşinin gururu.

Ali Sofuoğlu, Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu unvanlarıyla Türkiye’nin en başarılı karatecilerinden biri.

Ogeday Girişken, milli kürek sporcusu olmasının yanı sıra Survivor şampiyonluğu ile de tanınıyor.

Anıl Berk Baki, Survivor finalisti ve profesyonel yelken sporcusu olarak hem denizlerde hem yarışma arenasında mücadele gücüyle öne çıkıyor.

Nefise Karatay ise hem sporcu kimliği hem de televizyon yüzü olarak dikkat çekiyor; fiziksel disiplini ve ekran deneyimiyle Türk takımının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.