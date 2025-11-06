En Güçlü Asya (Physical Asia) 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Türk Takımı elendi mi?
Netflix'in Kore yapımı popüler yarışma serisi Physical: 100'ün Asya kıtasına yayılan versiyonu "En Güçlü Asya" (Physical: Asia), yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Güç, dayanıklılık ve stratejinin yarıştığı bu zorlu mücadele, 1 milyar Won'luk (yaklaşık 23.5 milyon TL) büyük ödül için sürüyor. Peki, En Güçlü Asya 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? En Güçlü Asya'da Türk Takımı elendi mi?
Netflix: En Güçlü Asya, 8 farklı Asya ülkesinden, her biri kendi spor dalında zirveye ulaşmış toplam 48 sporcuyu yarıştırıyor. Yarışmacılar, kendi uzmanlık alanlarının dışındaki zorlu disiplinlerde mücadele ederek çok yönlü yeteneklerini kanıtlama peşinde.
EN GÜÇLÜ ASYA TÜRKİYE TAKIMINDA KİMLER VAR?
Recep Kara, yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olarak Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı unvanına sahip....
Yasemin Adar Yiğit, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu serbest güreşçi olarak Türk kadın güreşinin gururu.
Ali Sofuoğlu, Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu unvanlarıyla Türkiye’nin en başarılı karatecilerinden biri.
Ogeday Girişken, milli kürek sporcusu olmasının yanı sıra Survivor şampiyonluğu ile de tanınıyor.
Anıl Berk Baki, Survivor finalisti ve profesyonel yelken sporcusu olarak hem denizlerde hem yarışma arenasında mücadele gücüyle öne çıkıyor.
Nefise Karatay ise hem sporcu kimliği hem de televizyon yüzü olarak dikkat çekiyor; fiziksel disiplini ve ekran deneyimiyle Türk takımının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Son yayınlanan 5. ve 6. bölümlerin ardından, gözler serinin finaline yaklaştığı yeni bölümlere çevrildi.
Yeni Bölüm Tarihi: Yarışmanın sonraki bölümleri olan 7, 8 ve 9. bölümler, 11 Kasım 2025 tarihinde Türkiye saati ile akşam saatlerinde (Kore saati ile 17:00'de) Netflix platformunda yayınlanacak.