Netflix Ocak 2023 programı duyurdu... İşte Ocak ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Online dizi, film ve belgesel platformu Netflix’in 2023 Ocak ayında Türkiye’de yayımlayacağı dizi ve filmler belli oldu. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı Şahmaran, 20 Ocak’ta sadece Netflix’te izleyici ile buluşacak. Aynı zamanda Pamela Anderson'ın hayatının bilinmeyen yönlerine tanık olacağımız Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi, Christian Bale'li gerilim filmi Solgun Mavi Gözler yeni yılda izleyici ile buluşacak. İşte Ocak ayı filmleri, dizileri, belgeselleri...(Bu yazının ardından Netflix üyelik ücreti ne kadar? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

NETFLİX OCAK AYI DİZİ PROGRAMI

The Lying Life of Adults / 4 Ocak

1990'lı yıllarda Napoli'de geçen bu dizide, korunaklı bir hayat yaşayan bir genç, teyzesiyle arkadaşlık kurup kendisini ve geldiği şehri daha iyi anlamaya çalışır.

Ginny & Georgia: 2. Sezon / 5 Ocak

KomediWellsbury'deki yaşamla baş etmeye çalışan Georgia ve Ginny'yi yeni ilişkiler ve zorluklar bekler. Ta ki geçmişlerinden gelen sırlar her şeyi tehlikeye atana dek.

Copenhagen Cowboy / 5 Ocak

Hayatı boyunca insanlara şans getirmesi için görevlendirilen, gizemli ve doğaüstü yeteneklere sahip bir kadın, ona kötülük yapanlardan hesap sormaya başlar.

Vikings: Valhalla: 2. Sezon / 12 Ocak

Güç ve fethedilecek yeni diyarlar peşinde dünyanın farklı köşelerine savrulan Freydis, Leif ve Harald'ı eski ve yeni düşmanlar beklemektedir.

Şahmaran / 20 Ocak

Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağlıdır. İnsanların ve yılanların...

NETFLİX OCAK AYI FİLM PROGRAMI

SOLGUN MAVİ GÖZLER / 6 Ocak

Emekli bir dedektif, Harp Okulu'ndaki korkunç bir cinayeti çözmesine yardımcı olması için Edgar Allan Poe adlı akıllı bir West Point öğrencisini yanına alır

AH SİZ İNSANLAR / 27 Ocak

Kültürel çatışmalar, toplumsal beklentiler ve kuşak farklılıklarıyla uğraşan yeni bir çift, aileleriyle birlikte günümüzün aşk ve aile dinamiklerini sorgulamaya başlar.

JUNG_E / Çok Yakında

22. yüzyılda artık yaşanmaz hâle gelen Dünya'da bir iç savaşın sonucu, robot bir paralı asker yaratmak için seçkin bir askerin beyninin klonlanmasına bağlıdır.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

ŞARK VAATLERİ / 1 Ocak

Kötü şöhretli bir Rus gangster, ölmüş bir kadının günlüğünü okuyan bir ebenin, tüm ailesini tehlikeye atacak kanıtlar bulduğunu öğrenir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

KALEIDOSCOPE / 1 Ocak

Usta bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

POKÉMON BENZERSİZ YOLCULUKLAR: DİZİ: 1. KISIM / 6 Ocak

Ash ile Goh, çılgın Pokémon diyarındaki yolculuklarına devam ederken birçok harika maceraya atılır ve hedeflerinin peşinden giderler.

BİR NETFLIX BELGESELİ

BALTALI OTOSTOPÇU / 10 Ocak

Bu şoke edici belgesel, gamsız bir gezginin internet yıldızlığına yükselişini ve hapse girmesiyle sonuçlanan ani düşüşünü anlatıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

KUNG FU PANDA: EJDERHA ŞÖVALYE: 2. SEZON / 12 Ocak

İyi kalpli Po ve Ejderha Şövalyeleri, efsanevi Tianshang silahlarını bulmak için dünyayı dolaşır. Peki kötü büyücülerden önce davranabilecekler midir?

BİR NETFLIX FİLMİ

KAYIP KÖPEK / 13 Ocak

Genç bir adam, ortadan kaybolan çok sevdiği köpeğini bulmak ve ona hayatını kurtaracak bir ilaç vermek için ailesiyle birlikte inanılmaz bir çaba gösterir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

SKY ROJO: 3. SEZON / 13 Ocak

Almería'da yeni bir hayat kuran Coral, Gina ve Wendy aşkı bulur ama Romeo intikam peşindeyken yaşamlarındaki huzur ve sakinliğin bozulması an meselesidir.

BİR NETFLIX BELGESELİ

BREAK POINT / 13 Ocak

Bu belgesel dizisi, sert geçen bir müsabaka dönemi boyunca bir grup profesyonel tenisçiyi hem kortlarda hem de kortların dışında mercek altına alıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

THAT '90S SHOW / 19 Ocak

1995 yazını büyükannesi ve büyükbabasıyla geçirmek için Point Place'e gelen Leia, Kitty'nin gözetimi ve Red'in sert bakışları altında buranın gençleriyle kaynaşır.

BİR NETFLIX FİLMİ

ÖZVERİ / 20 Ocak

İnanılmaz ama gerçek bir öyküden uyarlanan bu destansı filmde siyahi bir savaş pilotu ve onun özverili yardımcısı, havada ölümle dans ederken muhteşem bir bağ kurar.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

DANIEL SPELLBOUND: 2. SEZON / 26 Ocak

Daniel, şeytani bir laneti tersine çevirip ailesiyle gizemli bağlara sahip bir sihir çağını yeniden başlatmasına yardımcı olacak efsanevi bir iz sürücüyle el ele verir.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

PRENSES GÜCÜ / 30 Ocak

Dört farklı meyve krallığının macerasever prensesleri, krallıklarındaki diğer meyvelilere yardım edip dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için harekete geçer.

BİR NETFLIX BELGESELİ

PAMELA ANDERSON: BİR AŞK HİKÂYESİ / 31 Ocak

Pamela Anderson, şöhretin basamaklarını tırmanma hikâyesini, sarsıcı aşklarını ve karıştığı kaset skandalını kendi videoları ve günlükleri üzerinden anlatıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

CUNK ON EARTH / 31 Ocak

KomediPhilomena Cunk, uygarlık tarihinin izini süren bu muzip ve alaycı belgeselde iyisiyle kötüsüyle insanlığın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.