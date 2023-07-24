Netflix'e 'Aşk Sanatı' filmi geliyor: Çekimleri tamamlandı

Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’in başrollerinde yer aldığı "Aşk Sanatı" filminin Prag sahnelerinin ardından dün İstanbul’da son sahneleri çekildi. Filmin yönetmenliğini Recai Karagöz üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film, bir tablo hırsızı ve İnterpol’ün sanat suçları bölümünde görevli ajanın ilişkisini anlatacak. Pelin Karamehmetoğlu‘nun yazdığı O3 Medya imzalı film, Netflix‘te yayınlanacak.

Filmde Güney karakterini canlandıran Birkan Sokullu, Prag sahnelerinden fotoğraflar paylaştı.