Netflix'in en sevilen yerli dizilerinden 'Bir Başkadır' ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda hangi oyucular yer alıyor?
Netflix Türkiye'nin hafızalara kazınan ve en çok sevilen yerli yapımlarından biri olan 'Bir Başkadır' hayranlarının yıllardır beklediği haber sonunda geldi! 2020'de yayınlandıktan çok kısa süre sonra "kült dizi" mertebesine yükselen yapım için kulislerden sızan iddialara göre; dizi 5 yıl aradan sonra yeniden sete dönüyor. Peki Öykü Karayel'in başrolünde olduğu dizi ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda hangi oyucular yer alıyor?
Berkun Oya'nın kendine has rejisi ve derinlikli senaryosuyla damga vuran 'Bir Başkadır', yayınlandığı günden bu yana Netflix Türkiye'nin en özel ve kültürel açıdan en etkili yerli yapımlarının başında anılmaya devam ediyor.
Sevilen dizi 'Bir Başkadır' için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonun 4 bölüm olarak çekileceği açıklandı.
'BİR BAŞKADIR İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?'
Dizi çekimlerin bir ayda tamamlanması ve yeni bölümlerin ocak ortası gibi bitirilmesi hedefleniyor.
HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?
Yeni sezonun oyuncu kadrosu da ilk sezonun ağırlığını taşıyacak gibi görünüyor. Kulislerden sızan iddialara göre, dizinin ruhunu oluşturan yıldız isimler de yuvaya dönüyor. Yeni bölümlerde Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve usta oyuncu Nur Sürer’i yeniden izleme ihtimalimiz çok yüksek!