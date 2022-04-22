Netflix'in Mayıs ayı programı belli oldu: İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri
Dijital yayın platformu Netflix, kullanıcılarını yepyeni dizi ve filmlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Mayıs ayı programında, Erşan Kuneri , Yolun Açık Olsun, Stranger Things 4 ve Kaldığın Yerden öne çıkıyor...
Netflix Türkiye’de Mayıs ayında yayınlanacak olan yeni dizi, film ve belgeseller belli oldu. Cem Yılmaz’ın yazıp yönetip başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri, 13 Mayıs’ta sadece Netflix’te. Mehmet Ada Öztekin'in, Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş’lı yeni filmi Yolun Açık Olsun, 23 Mayıs'ta Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz Stranger Things 4 - Kısım I, 27 Mayıs'ta Netflix ekranlarındaki yerini alıyor. Ayrıca Netflix'in sevilen dizi ve filmlerinin dünyalarını mercek altına alan podcast serisi ''Kaldığın Yerden'', yeni bölümleriyle sizlerle.
NETFLİX MAYIS AYI DİZİ PROGRAMI
Clark / 5 Mayıs
Bill Skarsgård'ın başrolünde yer aldığı bu dizi, Stokholm sendromu teriminin doğmasına yol açan sıra dışı suçlu Clark Olofsson'un inanılmaz öyküsünü konu ediniyor.
Erşan Kuneri / 13 Mayıs
Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.
Güneşin Karanlığında / 13 Mayıs
Dram Michael Connelly'nin çok satan roman serisinden uyarlanan bu dizide gelenek karşıtı bir idealist, hukuk bürosunu Lincoln marka arabasının arka koltuğunda işletir.
Love, Death & Robots: 3.Cilt / 20 Mayıs
Bilim KurguTim Miller ve David Fincher'ın Emmy ödüllü animasyon antolojisinin üçüncü cildi tekinsiz dünyaları, şiddet dolu hazları ve sapkın dürtüleri ekrana taşıyor.
Stranger Things 4 - Kısım I / 27 Mayıs
Bahar tatili sırasında Hawkins'e geri dönen karanlık; yepyeni korkuları, rahatsız edici hatıraları ve savaş tehlikesini beraberinde getirir.
NETFLİX MAYIS AYI FİLM PROGRAMI
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
OCTONAUTLAR: KARA OPERASYONU: 2. SEZON / 2 Mayıs
Heyecan verici görevlerle dünyayı dolaşan Kaptan Barnacles, Kwazii ve diğer üyeler, yeni ortamlar keşfedip daha fazla canlıyı koruma altına alır.
BİR NETFLIX BELGESELİ
ERİME: NÜKLEER FELAKETİN EŞİĞİ / 4 Mayıs
Pensilvanya'nın Three Mile Adası'nda bulunan nükleer santralindeki kazanın tanıkları; olay öncesi ve sonrası yaşananları ve kazanın etkilerini mercek altına alıyor.
ZORAKİ İKİLİ / 6 Mayıs
On yıl sonra tekrar bir araya gelmek zorunda kalan iki uyumsuz polis, bir Fransız kasabasında işlenen cinayeti araştırır.
LİSEYE DÖNÜŞ / 13 Mayıs
Bir amigo gösterisinde yaşanan kaza sonucu 20 yıllık komaya giren bir kadın, gözlerini 37 yaşında açar ve lise mezuniyet balosunun kraliçesi olma hayalini gerçekleştirmek ister.
YOLUN AÇIK OLSUN / 23 Mayıs
Omuz omuza çarpışan iki asker. Bir düğün ve bir cenaze. Bu dokunaklı yol öyküsünün başkahramanları gazi Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ve kafesteki bir keklik.
NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
BİR NETFLIX BELGESELİ
NEFESİNİ TUT: BUZ DALIŞI / 3 Mayıs
Bu belgeselde, buz altında tek nefeste katettiği mesafeyle dünya rekorunu kırmaya çalışan serbest dalgıç Johanna Nordblad'ın hikayesine tanık olacaksınız.
BİR NETFLIX FİLMİ
MARMADUKE / 6 Mayıs
Kocaman bir yüreğe sahip olan ama başı bir türlü dertten kurtulmayan pasaklı ve yaramaz Marmaduke, köpek şovu dünyasında öne çıkmak için canla başla çalışır.
BİR NETFLIX DİZİSİ
WORKIN' MOMS: 6. SEZON / 10 Mayıs
İş-hayat dengesi de neymiş? Kate, Anne, Jenny, Sloane ve Val; hem ofiste hem de evde büyük sorunlarla uğraşırken hep fazla mesai yapıyor.
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
KARANLIK KIZ /17 Mayıs
Bir kadının sakin deniz tatili, yakınlardaki bir villada kalan genç bir anneye olan saplantısı yüzünden eski hatıraları canlandığında rahatsız edici bir hal alır.
BİR NETFLIX DİZİSİ
WHO KILLED SARA?: 3. SEZON / 18 Mayıs
Dizinin son sezonunda düşmanlar müttefik hâline gelir ve gerçek nihayet ortaya çıkarken Álex, Sara'ya ne olduğunu bulmayı kafasına koyar.
BİR NETFLIX BELGESELİ
ADAM CONOVER İLE SİYASETİN KİRLİ YÜZÜ / 19 Mayıs
Hoşumuza gitse de gitmese de devlet hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Adam Conover ise bu kurumun zaferlerini, yenilgilerini ve onu nasıl değiştirebileceğimizi sorguluyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
PATRON BEBEK: BEŞİĞE DÖNÜŞ / 19 Mayıs
Patron Bebek 2: Aile Şirketi kaldığı yerden devam ederken, Ted Templeton Jr. yeniden Patron Bebek'e dönüşmek için Tina'nın sihirli mamasını kullanır.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
MY LITTLE PONY: BİR İZ BIRAK / 26 Mayıs
Kristallerin gücünün azaldığını fark eden Zipp, bu durumun nedenini anlamak için bir göreve çıkar.
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
MINCEMEAT OPERASYONU / 26 Mayıs
Gerçek bir öyküden uyarlanan Mincemeat Operasyonu, iki İngiliz istihbaratçının Nazileri kandırmak ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmek için yaptığı sıra dışı planı konu alıyor.