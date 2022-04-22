Netflix'in Mayıs ayı programı belli oldu: İşte Mart ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Netflix Türkiye’de Mayıs ayında yayınlanacak olan yeni dizi, film ve belgeseller belli oldu. Cem Yılmaz’ın yazıp yönetip başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri, 13 Mayıs’ta sadece Netflix’te. Mehmet Ada Öztekin'in, Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş’lı yeni filmi Yolun Açık Olsun, 23 Mayıs'ta Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz Stranger Things 4 - Kısım I, 27 Mayıs'ta Netflix ekranlarındaki yerini alıyor. Ayrıca Netflix'in sevilen dizi ve filmlerinin dünyalarını mercek altına alan podcast serisi ''Kaldığın Yerden'', yeni bölümleriyle sizlerle.

NETFLİX MAYIS AYI DİZİ PROGRAMI

Clark / 5 Mayıs

Bill Skarsgård'ın başrolünde yer aldığı bu dizi, Stokholm sendromu teriminin doğmasına yol açan sıra dışı suçlu Clark Olofsson'un inanılmaz öyküsünü konu ediniyor.

Erşan Kuneri / 13 Mayıs

Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.

Güneşin Karanlığında / 13 Mayıs

Dram Michael Connelly'nin çok satan roman serisinden uyarlanan bu dizide gelenek karşıtı bir idealist, hukuk bürosunu Lincoln marka arabasının arka koltuğunda işletir.

Love, Death & Robots: 3.Cilt / 20 Mayıs

Bilim KurguTim Miller ve David Fincher'ın Emmy ödüllü animasyon antolojisinin üçüncü cildi tekinsiz dünyaları, şiddet dolu hazları ve sapkın dürtüleri ekrana taşıyor.

Stranger Things 4 - Kısım I / 27 Mayıs

Bahar tatili sırasında Hawkins'e geri dönen karanlık; yepyeni korkuları, rahatsız edici hatıraları ve savaş tehlikesini beraberinde getirir.

NETFLİX MAYIS AYI FİLM PROGRAMI

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

OCTONAUTLAR: KARA OPERASYONU: 2. SEZON / 2 Mayıs

Heyecan verici görevlerle dünyayı dolaşan Kaptan Barnacles, Kwazii ve diğer üyeler, yeni ortamlar keşfedip daha fazla canlıyı koruma altına alır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ERİME: NÜKLEER FELAKETİN EŞİĞİ / 4 Mayıs

Pensilvanya'nın Three Mile Adası'nda bulunan nükleer santralindeki kazanın tanıkları; olay öncesi ve sonrası yaşananları ve kazanın etkilerini mercek altına alıyor.

ZORAKİ İKİLİ / 6 Mayıs

On yıl sonra tekrar bir araya gelmek zorunda kalan iki uyumsuz polis, bir Fransız kasabasında işlenen cinayeti araştırır.

LİSEYE DÖNÜŞ / 13 Mayıs

Bir amigo gösterisinde yaşanan kaza sonucu 20 yıllık komaya giren bir kadın, gözlerini 37 yaşında açar ve lise mezuniyet balosunun kraliçesi olma hayalini gerçekleştirmek ister.

YOLUN AÇIK OLSUN / 23 Mayıs

Omuz omuza çarpışan iki asker. Bir düğün ve bir cenaze. Bu dokunaklı yol öyküsünün başkahramanları gazi Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ve kafesteki bir keklik.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX BELGESELİ

NEFESİNİ TUT: BUZ DALIŞI / 3 Mayıs

Bu belgeselde, buz altında tek nefeste katettiği mesafeyle dünya rekorunu kırmaya çalışan serbest dalgıç Johanna Nordblad'ın hikayesine tanık olacaksınız.

BİR NETFLIX FİLMİ

MARMADUKE / 6 Mayıs

Kocaman bir yüreğe sahip olan ama başı bir türlü dertten kurtulmayan pasaklı ve yaramaz Marmaduke, köpek şovu dünyasında öne çıkmak için canla başla çalışır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

WORKIN' MOMS: 6. SEZON / 10 Mayıs

İş-hayat dengesi de neymiş? Kate, Anne, Jenny, Sloane ve Val; hem ofiste hem de evde büyük sorunlarla uğraşırken hep fazla mesai yapıyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

KARANLIK KIZ /17 Mayıs

Bir kadının sakin deniz tatili, yakınlardaki bir villada kalan genç bir anneye olan saplantısı yüzünden eski hatıraları canlandığında rahatsız edici bir hal alır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

WHO KILLED SARA?: 3. SEZON / 18 Mayıs

Dizinin son sezonunda düşmanlar müttefik hâline gelir ve gerçek nihayet ortaya çıkarken Álex, Sara'ya ne olduğunu bulmayı kafasına koyar.

BİR NETFLIX BELGESELİ

ADAM CONOVER İLE SİYASETİN KİRLİ YÜZÜ / 19 Mayıs

Hoşumuza gitse de gitmese de devlet hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Adam Conover ise bu kurumun zaferlerini, yenilgilerini ve onu nasıl değiştirebileceğimizi sorguluyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

PATRON BEBEK: BEŞİĞE DÖNÜŞ / 19 Mayıs

Patron Bebek 2: Aile Şirketi kaldığı yerden devam ederken, Ted Templeton Jr. yeniden Patron Bebek'e dönüşmek için Tina'nın sihirli mamasını kullanır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

MY LITTLE PONY: BİR İZ BIRAK / 26 Mayıs

Kristallerin gücünün azaldığını fark eden Zipp, bu durumun nedenini anlamak için bir göreve çıkar.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

MINCEMEAT OPERASYONU / 26 Mayıs

Gerçek bir öyküden uyarlanan Mincemeat Operasyonu, iki İngiliz istihbaratçının Nazileri kandırmak ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmek için yaptığı sıra dışı planı konu alıyor.