Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Yakamoz S-245 için resmi fragmanı ve yeni görselleri paylaştı

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur ve yetenekli bir dalış eğitmeni olan Arman karakteriyle başrolünde yer aldığı Yakamoz S-245'in ilk resmi fragmanını ve yeni görsellerini paylaştı. Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yönettiği dizi, Dünya’nın sonunu getiren bir felaketten çok daha fazlasını sorgulatırken, temposu hiç düşmeyen hikayesiyle izleyiciyi merak dolu olayların içerisine sürüklüyor. 20 Nisan'da izleyici ile buluşacak olan Yakamoz S-245 konusu, oyuncuları ve fragmanına yakından bakalım:

Yakamoz S-245 Konusu

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibi insanlığı tehdit eden güneşten kaçabilmek için askeri bir deniz altına binmek zorunda kalır. Arman ve ekibi, bir yandan neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da içinde kapana kısıldıkları Yakamoz’un gerçek görevini sorgularlar. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda Güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Yakamoz S-245 Oyuncu Kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ (Arman),

Özge Özpirinçci (Defne),

Meriç Aral (Hatice),

Ertan Saban (Umut),

Ece Ceşmioğlu (Yonca),

Onur Ünsal (Cem), Ecem Uzun (Rana),

Jerry Hoffmann (Felix),

Güven Murat Akpınar (Barış),

Ersin Arıcı (Altan),

Hakan Salınmış (Erenay)

Alper Saldıran (Server)

Yakamoz S-245 Fragmanı