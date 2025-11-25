Netflix'in Noel klişelerinden uzak yeni Noel filmi: Şampanya Yüzünden konusu ne?

ŞAMPANYA YÜZÜNDEN KONUSU

Ünlü bir şampanya evinin satın alımını tamamlamak için Fransa'ya gönderilen hırslı yönetici Sydney Price, yılbaşı yaklaşırken Paris'in şenlikli atmosferini keşfeder. Rahat bir akşam partisinde, Parisli Henri Cassell ile tanışır ve onunla unutulmaz anlar yaşar. Ancak, onun satın alması gereken markanın kurucusunun oğlu olduğunu öğrenince aralarındaki ilişki karmaşık bir hal alır.