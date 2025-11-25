Netflix'in Noel klişelerinden uzak yeni Noel filmi: Şampanya Yüzünden konusu ne?
Netflix, her yıl olduğu gibi bu yıl da kütüphanesini Noel temalı filmlerle zenginleştiriyor. Ancak bu yıl öne çıkan yapımlardan biri, o alışılagelmiş mükemmel kar manzarası ve anında gerçekleşen sihirli aşk hikâyelerinden sıkılanlar için geliyor: 'Şampanya Yüzünden'...
'Şampanya Yüzünden', tipik Netflix Noel filmi klişelerinden kasıtlı olarak uzak duruyor. Başrollerini Minka Kelly ve Tom Wozniczka'nın paylaştığı film, platformdaki ilk gününden itibaren küresel film listesinde zirveye yerleşti bile...
ŞAMPANYA YÜZÜNDEN KONUSU
Ünlü bir şampanya evinin satın alımını tamamlamak için Fransa'ya gönderilen hırslı yönetici Sydney Price, yılbaşı yaklaşırken Paris'in şenlikli atmosferini keşfeder. Rahat bir akşam partisinde, Parisli Henri Cassell ile tanışır ve onunla unutulmaz anlar yaşar. Ancak, onun satın alması gereken markanın kurucusunun oğlu olduğunu öğrenince aralarındaki ilişki karmaşık bir hal alır.
Cassell malikanesinde, potansiyel alıcılar arasında bir yarışma düzenlenir. Karşıt hedeflerine rağmen, Sydney ve Henri, kış manzarası eşliğinde mesleki hırsları ile yeni filizlenen duyguları arasında seçim yapmak zorunda kalırken birbirlerine yakınlaşırlar.
Film, platformlara yönelik romantik komedileriyle tanınan Mark Steven Johnson tarafından yönetilmiştir. Oyuncu kadrosunda Minka Kelly, Tom Wozniczka, Flula Borg, Astrid Whettnall, Xavier Samuel, Mitchell Mullen ve Maeve Courtier-Lilley yer alıyor. Çekimler Fransa'da gerçekleştiriliyor ve Paris ile Şampanya bölgesindeki şarap bağları ön plana çıkıyor. Yapım, mesleki hedefleri nedeniyle birbirine zıt bir ikilinin gelişimine odaklanan bir yapıya sahip. Film, Noel dönemine odaklanan romantik hikayeleri seven izleyicileri hedefleyen, mevsimsel romantizm, hafif mizah ve kış manzaraları ağırlıklı bir tona sahiptir.