Hayaller ve Hayatlar dizisi BeIN CONNECT'de yayında! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Hayaller ve Hayatlar dizisi BeIN CONNECT'de bugün yayınlandı. Peki Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
Başarılı oyuncu kadrosu ile bugün izleyici karşısına çıkan Hayaller ve Hayatlar dizisi konusuyla ilgi uyandırdı. Yapımcılığını NG Medya'nın üstlendiği yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı senaryosunu Yelda Eroğlu’nun yazdığı Hayallere ve Hayatlar dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
HAYALLER VE HAYATLAR KONUSU NE?
Yeni internet dizisi Hayaller ve Hayatlar dizisi İstanbul'un köklü bir mahallesinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleştirmek için sarf ettiği çabasını anlatacak. Hayatın gerçekleri arasındaki sonsuz çatışmayı merkeze alan dizi, yaşamın içinden çarpıcı karakterleri ile izleyicisine heyecan dolu bir serüven vaad ediyor.
HAYALLER VE HAYATLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Hayaller ve Hayatlar dizisi, dijital içerik platformu olan beIN CONNECT'te ve beIN ORIGINALS yapımla izleyiciye sunuluyor.
HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU
13 bölüm olarak ekrana gelecek olan dizide rol alan oyuncular şöyle;
- Özge Gürel
- Aybüke Pusat
- Melisa Aslı Pamuk
- Beyza Şekerci
- Serkay Tütüncü
- Ekin Mert Daymaz
- Halil İbrahim Kurum
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Yusuf Çim
HAYALLER VE HAYATLAR FRAGMANI