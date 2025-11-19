Netflix'in yeni Japon dizisi Last Samurai Standing konusu nedir? 'Neden 'Squid Game'den bile daha iyi?' deniyor
Netflix'in büyük bir merakla beklenen, tarihi dönem dizisi "Last Samurai Standing", yayın hayatına başladığı ilk saatlerden itibaren küresel izlenme listelerinde adeta fırtına estirdi. Platformun yeni bir uluslararası hit'i olarak kabul edilen yapım, tüm izlenme kategorilerinde zirveye yerleşerek Japon dizilerinin gücünü bir kez daha kanıtladı. Japonya'da geçen dizinin, ölümcül bir oyun etrafında şekillenen konusu nedeniyle Squid Game'e benzemesi de dikkat çekti.
FlixPatrol verilerine göre; Last Samurai Standing, perşembe günü Netflix platformuna eklenmesinin ardından küresel izlenme listelerinde hızla bir numaraya yükseldi.
Last Samurai Standing konusu nedir?
Dizi, samurayların görkemli günlerinden 10 yıl sonra, 1878 Japonya'sında geçiyor. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği, statülerini kaybetmiş eski samurayların yaşadığı bir dönemde, 292 "gözden düşmüş samuray"ın kaderi bir ölüm oyununda kesişiyor.
Last Samurai Standing oyuncu kadrosu
Oyuncu kadrosunda ayrıca Hiroshi Abe, Kazunari Ninomiya, Riho Yoshioka ve Kaya Kiyohara da yer alıyor.
Fujii, Japonya Film Akademisi Ödüllü yönetmenlik deneyimini bu tarihi projeye taşıyor.
Naoki Ödüllü yazar Shogo Imamura'nın çok satan romanı Ikusagami'den uyarlanan dizinin Netflix özetinde şöyle yazıyor:
"Yoksulluk, salgın ve yeni rejimin baskısıyla köşeye sıkışan 292 eski samuray, Kodoku adı verilen ölümcül bir oyuna davet edilir. Hayatta kalan son kişi, kaderini değiştirecek büyüklükte bir ödül kazanacaktır. Japon sinemasına özgü bir ruh ve estetikle harmanlanan seri, tarihin duygusal ve heyecan dolu bir dönemini ekrana taşıyor."