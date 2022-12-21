Netflix'te izlenebilecek en iyi Kore Filmleri: 15 film önerisi

Kore sineması söz konusu olduğunda, romantik komedilerden aksiyon-maceralara kadar keşfedilecek birçok alternatif var. Bazı Kore filmleri kült klasikler haline gelse de, mutlaka izlenmesi gerekenler listesine eklenecek çok şey var. Netflix de Kore filmleri konusunda önemli bir arşiv sunuyor. İşte Netflix'te izlenebilecek en iyi 15 Kore film önerisi:

NETFLIX'TE İZLENEBİLECEK EN İYİ 15 KORE FİLMİ

1- Silenced (2011) - 8.0

Çok sayıda olayın örtbas edildiği bir okulda görev yapan şefkatli bir öğretmen, işitme engelli çocuklara cinsel tacizde bulunan diğer öğretmenleri ifşa etmeye çalışır.

2- Forgotten (2017): 7.4

Kaçırılan kardeşi, geçen 19 güne dair hiçbir şey hatırlamadan, bambaşka biri olarak dönünce Jin-seok kaçırmanın ardındaki gerçeğin peşine düşer.

3- Okja (2017) - 7.3

Dünya tatlısı dev bir yaratık ile onu büyüten Mija, hayvan hakları savunucuları, aç gözlü şirketler ve bilimsel etik kurallarının ortasında, çapraz ateşte kalır.

4- Blackpink: Light Up the Sky (2020) - 7.3

Rekorları altüst eden Koreli kız grubu BLACKPINK, zirveye yaptıkları rüya gibi ancak zorlu yolculuktan ve karşılaştıkları engellerden bahsediyor.

5- 20th Century Girl (2022) - 7.3

1999 yılında genç bir kız, en yakın arkadaşının sırılsıklam âşık olduğu çocuğu onun adına göz hapsine alır, ancak daha sonra kendini başka bir aşk öyküsüne kaptırır.

6- Miss Granny (2014) - 7.2

Huzurevine yerleştirileceğini öğrenen 70'li yaşlardaki dul bir kadın, yürüyüş yaparken girdiği fotoğraf stüdyosundan 20 yaşında bir genç kız olarak çıkar.

7- Steel Rain (2017): 7.1

Bir darbe ortamında Kuzey Koreli bir ajan, ülkenin yaralı lideriyle güneye kaçar. Amacı onu hayatta tutmak ve bir Kore savaşını önlemektir.

8- The Call (2020): 7.1

Bir seri katil 20 yıl sonraki gelecekte yaşayan bir kadınla aynı evdeki telefondan iletişim kurar. Ama kendi kaderini değiştirmek için onun geçmişiyle ve hayatıyla oynar.

9-Tune In For Love (2019) - 7.1

Bir öğrenci ve sessiz bir genç, ilk kez 1990'larda bir fırında karşılaşır ve kader onları birbirinden ayırıp dururken yıllar boyu birbirlerini bulmaya çalışırlar.

10- Veteran (2015) - 7.0

11- The Fortress (2017) - 6.8

17. yüzyılda Qing hanedanlığına bağlı güçler Joseon Krallığı'na saldırdığında Kral Injo ve yardımcıları, işgalcilere boyun eğmemek için Namhansanseong Kalesi'ne çekilir.

12- Night In Paradise (2020) - 6.7

Kanlı bir trajedinin ardından hedef hâline gelen haksızlığa uğramış bir gangster, Jeju Adası'nda saklanırken ölümün eşiğindeki bir kadınla yakınlaşır.

13- Sweet & Sour (2021) - 6.7

Gerçek hayatın getirdiği fırsatlarla ve zorluklarla karşı karşıya olan bir çift, uzun mesafeli ilişkilerini yürütmeye çalışmanın iniş ve çıkışlarıyla baş eder.

14- Pandora (2016) - 6.6

Yıpranmış eski bir nükleer santrale ev sahipliği yapan Kore köyü depremle sarsılınca, bir adam ülkesini mutlak felaketten kurtarmak için hayatını riske atar.

15- Space Sweepers (2021) - 6.5

2092'de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşine düşen sıra dışı bir grup, masum bir insansıyı takas etmeye çalışırken korkunç sırları açığa çıkarır.

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