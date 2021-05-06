Netflix'ten bir yeni duyuru: İşte yaz boyunca yayınlanacak filmler ve tarihleri

Sinema endüstrisinin alışılagelmiş mevsimlik dönemlerinin ve stratejilerinin baştan yazıldığı bir dönemdeyiz. En popüler yayın platformlarından biri olan Netflix de bu yaz istediğiniz yerden, istediğiniz zaman izleyebileceğiniz yeni filmlerini ve yayın tarihlerini açıkladı. Şimdiden bolca yapıma maruz kalacağımız belli...

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021





BAGGIO: İLAHİ AT KUYRUĞU

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

KAYKAYCI KIZ

Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

EMEKLİ AJAN

Ağustos

Delidolu 3: 11 Ağustos 2021

Sweet Girl: 20 Ağustos 2021

He’s All That: 27 Ağustos 2021

Beckett

HE’S ALL THAT

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