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Netflix'ten bir yeni duyuru: İşte yaz boyunca yayınlanacak filmler ve tarihleri

Netflix, yaz boyunca her hafta yeni filmlerin izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Netflix’in açıklamasına göre  “Ölüler Ordusu”, “Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor” ve “Delidolu 3”, bu yaz Netflix’te olacak filmlerden bazıları. Tüm filmler ve yayın tarifleri ise şöyle...

Sinema endüstrisinin alışılagelmiş mevsimlik dönemlerinin ve stratejilerinin baştan yazıldığı bir dönemdeyiz. En popüler yayın platformlarından biri olan Netflix de bu yaz istediğiniz yerden, istediğiniz zaman izleyebileceğiniz yeni filmlerini ve yayın tarihlerini açıkladı. Şimdiden bolca yapıma maruz kalacağımız belli...

Mayıs

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021
Oksijen: 12 Mayıs 2021
Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021
Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021
Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021
Ghost Lab: 26 Mayıs 2021
Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021


BAGGIO: İLAHİ AT KUYRUĞU 

Haziran

Carnaval: 2 Haziran 2021
Awake: 9 Haziran 2021
Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021
Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021
Bir Eksik: 18 Haziran 2021
Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021
Kimsin Sen: 23 Haziran 2021
The Ice Road: 25 Haziran 2021
Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021
The House Of Flowers: The Movie

KAYKAYCI KIZ 

Temmuz

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021
Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021
Kızıl Gökler
Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor
Sevgilimden Son Mektup

EMEKLİ AJAN 

Ağustos

Delidolu 3: 11 Ağustos 2021
Sweet Girl: 20 Ağustos 2021
He’s All That: 27 Ağustos 2021
Beckett

HE’S ALL THAT 

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