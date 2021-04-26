Oscar’lı Nomadland’in konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Oscar’dan Emmy’e kadar pek çok ödülün sahibi olan başrol Frances McDormand’ın bu duruma katkısı epey büyük oldu tabii ki. Dün gece de aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle bir kez daha cümle âleme gösterdi bunu zaten. En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen ödülünün de sahibi olan film, Amerika’daki göçebe hayat tarzını konu alıyor. Kimlerinin kişisel tercihi olan kimilerinin de mecbur kaldığı bu durumdan ilham alan belgesel ve kurgusal melez bir iş var karşımızda. Karavanlarını kendilerine ev yapanların ve kök salamayanların hikayesinin yönetmen koltuğunda ise Chloé Zhao oturuyor. Nomadland filminin yayın hakları ise şu an sadece Hulu platformunda yer almakta. Oscar kazanan filmlerin birçoğuna henüz ülkemizden ulaşmak mümkün olmasa da yakında bizlerle olacaktır.

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Bir nevi Amerikan ruhu hakkında nazik, şefkatli, sorgulayıcı bir film. Zhao, sanatı ve zarafetiyle, Frances McDormand ise neşesi ve becerikliliği ile karşımıza çıkıyor. Orta yaşlı bir kadının etrafında inşa edilen hayali ve dokunaklı bir hikayeye böyle inşa ediliyor. Hatta kimilerine göre bu sessiz, kendini gizleyen performans, şimdiye kadar izlediklerimizin en iyisi olabilir.

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Film dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali ve 45. Uluslararası Toronto Film Festivali'nde eş zamanlı olarak yapmış, ülkemizdeki ilk gösterimini ise 39. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşmişti.

Ekonomik geleceği ve birikimi 2008 kriziyle paramparça olan 60 ve 70 yaşlarındaki bu nesil, giderek yoksullaşmış orta sınıf emektarlardır. Böylece göçebeler olup, uyudukları karavanlar ile ülkeyi dolaşıyor, barlarda, restoranlarda ve filmdeki gibi Nevada'da tarımın yerini alan devasa bir Amazon deposunda mevsimlik iş arayan yeni bir Amerikan kabilesi haline geliyor. Film bize gösteriyor ki tüm zorluklara ve hüzünlere rağmen bu yaşam biçiminde de bir huzur, hatta bir tür coşku var . Bir evin ve eşyaların yükleri olmadan, muhteşem bir özgürlüğe sahip olunabiliyor.

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McDormand, Nevada'da bir fabrikanın kapanmasıyla haritadan silinen bir kasaba olan ve eski bir yedek öğretmen olan Fern karakterini canlandırıyor. Yolda tanıştığı insanlar, çoğunlukla gerçek göçebeler. McDormand bazı yönlerden ana karakter, bazen filmin doğru soruları soran muhabiri veya gerçek dünyanın bir nevi elçisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer kurgusal karakter ise David Strathairn tarafından canlandırılan, Fern'e aşık olan göçebe bir serseri.

Film bazen, ıssız bir gezegende tur atıyor gibi. Ancak göçebeler asla yalnız değil, çünkü birbirlerine sahipler ve göçebe olmayan dünyayla ilişkileri düşmanca olmaktan fazlasıyla uzak.

Tüm oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Frances McDormand: Fern

Gay DeForest: Gay

Patricia Grier: Patty

Linda May: Linda

Angela Reyes: Angela

Carl R. Hughes: Carl

Douglas G. Soul: Doug

Ryan Aquino: Ryan

Teresa Buchanan: Teresa

Karie Lynn McDermott Wilder: Karie

Brandy Wilber: Brandy

Makenzie Etcheverry: Makenzie

Bob Wells: Bob

Annette Webb: Annette

Rachel Bannon: Rachel