2021 yazının 8 makyaj ve güzellik trendi

Nude tırnaklar

Mat veya parlak fark etmez ,bu trend bitmeyecek gibi duruyor. Bu görünümü daha ileri bir seviyeye taşımak isterseniz de zarif ve minik dokunuşlar ya da parıltılar ekleyebilirsiniz. Uzman tavsiyesi; parmaklarınızın daha da uzun görünmesini sağlamak için badem veya yuvarlak bir tırnak şekli seçebilirsiniz.