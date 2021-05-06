2021 yazının 8 makyaj ve güzellik trendi
Uzun zamandır güzellik camiasında büyük değişimlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Daha kapsayıcı olan bu tavır için geç bile kalınmıştı aslında. Herkesin büyük hevesle beklediği 2021 yazı ise hem renkler hem de doğallık etrafında şekilleniyor. İşte 2021 yazının trendlerine dair merak edilenler...
Rengârenk ve ışıltılı göz makyajı
Euphoria etkisiyle başlayan ışıltılı göz makyajı trendi katlanarak devam ediyor. Ünlü makyaj sanatçısı Vincent Oquendo da cesur göz farı renklerinin 2021'de büyük ilgi odağı olacağını tahmin ediyor. Fazlasıyla sıradan geçen günlerin acısını çıkarmaya ve far paletinize gökkuşağının her rengini eklemeye hazır olun.
Nude tırnaklar
Mat veya parlak fark etmez ,bu trend bitmeyecek gibi duruyor. Bu görünümü daha ileri bir seviyeye taşımak isterseniz de zarif ve minik dokunuşlar ya da parıltılar ekleyebilirsiniz. Uzman tavsiyesi; parmaklarınızın daha da uzun görünmesini sağlamak için badem veya yuvarlak bir tırnak şekli seçebilirsiniz.
Kâküller geri dönüyor
Ünlü saç stilisti Brit Kenna, “Saç için birçok büyük ve güçlü değişimler görüyoruz.” diyor. 2021'in “bombeleri” göreceğimiz sene olduğuna inanıyor. Kısa kâküller ve hacimli dalgalar oldukça ilgi görecek gibi duruyor.
Kalın kaşlar
Pek çoğumuz artık kaşları doğal hallerine bırakmaktan yanayız. Karantina sürecinin de etkisi olduğu yadsınamaz. Fakat trendler de daha gür ve taranmış kaşların öne çıktığını gösteriyor.