Netflix’ten yeni bir macera dizisi: Sweet Tooth

Sweet Tooth, ormanda yaşayan ve farklı ve özel bir çocuk olan Gus’ın evinden ayrılması ve dehşet verici bir olayın dış dünyayı kasıp kavurduğunu görmesiyle başlıyor. Günlerden bir gün, Jepperd adında bir gezginle arkadaş olan Gus, hem gördüğü bu yeni dünya hem de melez kökenlerinin ardındaki gizemle ilgili sorularına yanıt bulmak için insanlardan ve kendisi gibi melezlerden oluşan sıra dışı bir aileye katılıyor. Olaylar da biraz böyle başlıyor aslında. Gus ve Jepperd, yemyeşil ve tehlikeli dünyada pek de alışılagelmemiş bir maceraya atılıyorlar.

Jeff Lemire'ın DC çizgi roman serisinden uyarlanan Sweet Tooth'un yürütücü yapımcılığını Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell ve Linda Moran üstleniyor. Jim Mickle ve Beth Schwartz ayrıca senaryonun arkasındaki isimler.

4 Haziran’da 8 bölüm yayınlanacak dizinin çekim yeri ise Yeni Zelanda. Muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yaşanan bu macera, epey ses getirecek gibi.

Oyuncu Kadrosu ise;

Christian Convery (Gus)

Nonso Anozie (Tommy Jepperd)

Adeel Akhtar (Dr. Aditya Singh)

Aliza Vellani (Rani Singh)

Stefania LaVie Owen (Bear)

Dania Ramirez (Aimee Eden)

Neil Sandilands (General Abbot)

Will Forte (Father)

James Brolin (Anlatıcı)

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