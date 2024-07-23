New York Times, en iyi 10 kitap listesini yayınladı

Bu yılın seçkisi, okuyuculara geniş bir yelpaze sunuyor ve her türlü zevke hitap ediyor. İşte 2024 yılının New York Times tarafından seçilen en iyi 10 kitabı:

1. Demon Copperhead – Barbar Kingsolver

Barbara Kingsolver'ın yaratıcı dili ve güçlü karakterleriyle öne çıkan bir romanı doğa ve insan ilişkisi üzerine derinlemesine bir keşif sunuyor.

2.All the Light We Cannot See – Anthony Doerr

Anthony Doerr'ın Pulitzer ödüllü romanı, II. Dünya Savaşı sırasında geçen etkileyici bir hikayeyi anlatıyor. İki genç insanın hayatlarının savaşın çalkantılı dalgaları arasında nasıl kesiştiğini ve değiştiğini gözler önüne seriyor.

3. A Gentleman in Moscow – Amor Towles

Amor Towles'ın sıcacık bir üslupla kaleme aldığı bu roman, Rus Devrimi sonrası Moskova'da bir otelde sürgünde yaşayan soylu bir adamın hikayesini anlatıyor. Etkileyici bir karakter çalışması ve tarihî detaylarla zenginleşen bir eser.

4. The Goldfinch – Donna Tartt

Donna Tartt'ın Pulitzer ödüllü romanı, bir bombalı saldırı sonrası hayatı altüst olan genç Theo'nun yaşam mücadelesini ve bir resimdeki sırrı arayışını konu alıyor. Güçlü anlatımı ve derin karakterleriyle dikkat çekiyor.

5. Pachinko – Min Jin Lee

Min Jin Lee'nin çok satan romanı, 20. yüzyılın başlarında Kore'den Japonya'ya göç eden bir ailenin dört neslinin hikayesini anlatıyor. Kimlik, aidiyet ve aşk üzerine dokunaklı bir epik.

6. Educated – Tara Westover

Tara Westover'ın otobiyografik eseri, doğal olarak yetişmeyi reddeden bir ailenin içinde büyüyen ve sonunda kendisini eğitim arayışında bulan bir kadının inanılmaz hikayesini anlatıyor.

7. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow – Gabriella Zevin

- Gabriella Zevin'in bilim kurgu öğeleri taşıyan bu romanı, ölümden sonra dijital bir yaşamın mümkün olup olamayacağını sorgulayan etkileyici bir distopya.

8. My Brilliant Friend – Elena Ferrante

Elena Ferrante'nin Napoli Romanları serisinin ilk kitabı, iki kız arkadaşın karmaşık ve derin dostluklarını, büyüme ve değişme süreçlerini anlatıyor.

9. Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro'nun distopik romanı, genetik olarak üretilmiş çocukların özgürlük ve insanlık arayışını ele alıyor. Dokunaklı bir bilim kurgu deneyimi.

10. Station Eleven – Emily St. John Mandel

Emily St. John Mandel'ın post-apokaliptik romanı, bir grip salgını sonrası dünyada hayatta kalanların hikayesini anlatıyor. Sanat, hayatta kalma ve insan bağları üzerine derinlemesine bir düşünce provokasyonu.

11. Klara and the Sun – Kazuo Ishiguro

Bu roman, yapay zekâ ile donatılmış bir yapay arkadaş olan Klara'nın, güneşin insanlara sağladığı enerjiyle ilgili gözlemlerini ve insanlığın karmaşıklığını keşfetmesini konu alıyor.

12. The Night Watchman – Louise Erdrich

Louise Erdrich'in tarihi romanı, 1950'lerde Kuzey Dakota'da yaşayan Chippewa topluluğunun federal hükümetin politikalarına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

13. The Vanishing Half – Brit Bennett

İkiz kız kardeşlerin yollarının nasıl ayrıldığını ve hayatlarının tamamen farklı yönlere nasıl gittiğini anlatan bir roman. Irk, kimlik ve aile bağları üzerine derinlemesine bir çalışma sunuyor.

14. Hamnet – Maggie O'Farrell

Shakespeare'in oğlu Hamnet'in hayatını ve ölümünü merkezine alan bu roman, trajedi, aşk ve kaybın dokunaklı bir hikayesini anlatıyor.

15. The Overstory – Richard Powers

Bir grup insanın ağaçlara olan bağları üzerinden doğa ve insan ilişkisini irdeleyen bir roman. Doğa, ekoloji ve insan yaşamının kesişim noktalarını derinlemesine inceliyor.

16. Shuggie Bain – Douglas Stuart

1980'lerin Glasgow'unda geçen bu roman, bir çocuğun alkolik annesiyle olan zorlu ilişkisini ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Yoksulluk ve aile bağları üzerine etkileyici bir hikaye.

17. Circe – Madeline Miller

Homeros'un “Odysseia” destanından tanınan büyücü Circe'nin yeniden tasvir edildiği bu roman, bir kadının güç ve bağımsızlık arayışını ele alıyor.

18. An American Marriage – Tayari Jones

Haksız yere hapse atılan bir adam ve onun karısının evliliklerini ayakta tutma mücadelesini anlatan bu roman, adalet, sevgi ve sadakat temalarını işliyor.

19. The Underground Railroad – Colson Whitehead

Tarihi bir kurgusal eser olan bu roman, gerçek bir yeraltı demiryolu olarak hayal edilen kaçış yollarını kullanarak kölelikten kaçan Cora'nın hikayesini anlatıyor.

20. Normal People – Sally Rooney

İrlanda'da iki genç arasında gelişen karmaşık ilişkiyi anlatan bu roman, aşk, sınıf farkı ve kişisel kimlik konularını ele alıyor.