Nilüfer Adli Özeren: “Hata yapmaktan korkma!”

Yazı: Gülru İncu

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra birçok farklı sektörde pazarlama bölümlerinde çalışmış Naturagen Genel Müdürü Nilüfer Adli Özeren. Hızlı tüketim sektörünün dinamik yapısını kendine yakın bulduğu için hep bu dinamizmin içinde yer almak istemiş ve 15 sene boyunca Türkiye’nin lider birçok markasını yönetme ve pazarlama süreçlerini geliştirme imkanı bulmuş. Özeren, Naturagen Kolajen’le ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yaşam kalitesini artıracak çözümler üretme misyonuyla hareket eden ve vizyoner bakış açısıyla getirdiği yeniliklerle 64 yılı geride bırakan İskefe Holding, 2020 yılında Naturagen şirketi ile yüzde 100 yerli üretim olan Naturagen Kolajen markasını hayata geçirdi. Türkiye’nin ilk kolajen üreticisi olarak güzelliği ve sağlığı doğal olarak korumayı amaçlıyoruz. Naturagen Kolajen ile hedefimiz Türkiye’ye kolajenin önemini anlatmak ve 30 yaş sonrası her bireyin günlük tüketiminde yer almasını sağlamak. İşin anahtarı; tüketiciyi dinlemek ve anlamaktan geçiyor. Biz de Naturagen Kolajen olarak tüketicimize önem veriyor ve her bireyin güzelliği ve sağlığı için kolajen kullanım hakkını destekliyoruz.”

“DEĞİŞTİREMİYORSAN KABUL ET”

Nilüfer Adli Özeren, hayat felsefesini değişim ve kabullenme üzerine şekillendirmiş. “Hayat felsefem, beni mutlu etmeyen ne varsa değiştirmek için elimden tüm geleni yapmak ama değiştiremiyorsam da iyi yanları ile kabul etmek. Yani önce savaşı kazan, yapamıyorsan da güzellikleri ile kabullen. Hayat çok hızlı akıyor ve siz sürekli savaş halinde olursanız o güzellikler siz onları görmeden geçip gidiyor. O yüzden mücadelenin önemine çok inansam da güzellikleri kaçırmamak için her daim mücadeleden yana değilim.”

“HER ANIMI BANA DEĞER KATANLARLA DOLDURUYORUM”

Mümkün olan her anı ona değer katanlarla doldurmayı sevdiğini söylüyor Özeren. “Kitap okumaktan asla vazgeçmem. Üniversitede otobüs yolunda da kitap okudum, iş görüşmesi için mülakat odasında beklerken de, oğlumun yeni doğduğu dönemde kucağımda uyuturken de. Dokusu ile kokusu ile beni rahatlatan ve günlük stresimden arındıran bir etkinlik benim için kitap okumak.” Sun Tzu’nun ‘Savaş Sanatı’, gerçek mutluluk ve pozitif bakış açısını anlatan Martin Seligman’ın kitapları, özellikle ‘Öğrenilmiş İyimserlik’ ve ‘Gerçek Mutluluk’, Bernard Shaw’un ‘Pygmalion’ı ve Drunvalo Melchizedek’in ‘Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı’ kitap serisi vazgeçilmezleri arasında. Uzun, tempolu yürüyüşlerden ve yogadan büyük keyif alıyor. Mutlaka yapılacaklar listesinin ilk sırasında ise çocukluk hayali olan Disneyland seyahatine oğluyla beraber çıkmak var.



“Gençler, motivasyonlarını başkalarının sağlamasını beklemesinler, motivasyonlarını yaratabilecekleri işler ve hobiler seçsinler. Hayattaki en önemli değer mutlu olmak. Bunun için kendilerine bolca yatırım yapmaları ve ailelerinden veya arkadaşlarından önce mutlaka kendilerini dinlemeleri gerekiyor.”

VAZGEÇİLMEZ 10’U

Ailem. Hayattaki önceliğim ve en önemlilerim. Dostlarım. Mutlu olduğunda veya bunalmış hissettiğinde paylaşabileceğin dostlarının olması hayattaki en önemli değerlerden biri ve çok şanslıyım ki bunu yapabildiğim dostlarım var. İşim. Üretmek ve sürekli yeni şeyler öğrenmek beni dinç tutuyor. Hayatımda her daim heyecan duyduğum bir işimin olması vazgeçilmezim. Güneş. Beni tam anlamıyla şarj ediyor. Güneş olmayan bir yerde yaşamayı asla tercih etmem. Seyahat etmek. Yeni yerler görmek, yeni kültürler tanımak ve kaybolma ihtimalimin olduğu sokaklarda yürümek. Kitap. Kendimi dinlenmiş ve iyi hissettiren en önemli hobim. Kahve. Kokusu bile mest olmama yeter. Yürüyüş. Kendimle kaldığım en değerli anlardan biri. Hayal kurmak ve meditasyon. Benim için meditasyon hiçbir şey düşünmemek değil, tam tersine olmak istediğim yere ve ana gidip dinlemek. Müzik. “Müzik ruhun gıdasıdır” lafının hakkını verenlerdim.

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