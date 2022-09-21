O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yakından bakalım

Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan O Kız dizisi bugün (21 Eylül 2022) saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldı. O Kız dizisinde Zeynep karakterine Dilin Döğer hayat veriyor. Peki Dilin Döğer kimdir? Kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yakından bakalım...

O KIZ DİZİSİ HAKKINDA

Dizi, Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in hayat vereceği baba kız hikayesiyle ekrana gelecek. Erkan Petekkaya O Kız’da, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip Kadir karakterini canlandıracak. Dilin Döğer ise ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan Zeynep karakteri ekrana gelecek.

O KIZ DİZİSİNİN ZEYNEP'İ DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. İlköğretim eğitim dönemini Mersin’de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. Televizyona 2021 yılında, ‘Ex Aşkım’ dizisinde canlandırdığı ‘Afife’ karakteriyle başladı.

Dilin Döğer sanatçı bir aileden geliyor, halaları müzik ve resim öğretmeni. Çocukluk dönemini Sinema Port'a verdiği bir röportajda şöyle anlatıyor:

22 Şubat 1995'te Diyarbakır'da memur bir ailede doğdum. Çocukluğumun yarısı Diyarbakır'da yarısı ise Mersin'e taşınınca orada geçti. Bu iki şehir o zamanlar pek anlayamasam da gelişimimde çok yardımcı oldular. Diyarbakır benim için çocukluğumu doya doya yaşadığım bir şehir, Mersin ise neyi isteyip neyi istemediğim konusunda bir sürü şeyin içine girip çıktığım bir çeşni şehir oldu diyebilirim. Çocukluğumdan beri hep sanatla iç içe oldum. Sanatla bağım Diyarbakır'da temellendi. O zamanlar Tan Sağtürk'ün açtığı ilk bale okuluna annem koşa koşa yazdırmıştı ve bu sayede Anadolu Ateşi’yle sahneye çıkma fırsatı bulmuştum. (Kaynak:Bkz)

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dilîn Döğer (@dilindoger)'in paylaştığı bir gönderi

DİLİN DÖĞER'DEN O KIZ YORUMU

Dilin Döğer, dizi için "O Kız'da yer aldığım ve her bir anına can katabildiğim için çok şanslıyım. 21 Eylül akşamı sizler ve güzel enerjilerinizle buluşmayı heyecanla bekliyorum" açıklaması yapmıştı.

O KIZ ZEYNEP KİMDİR?

20’li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan ‘babasının annesi’. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep’in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakârlık mıdır? Kalbi bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de, haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

DİLİN DÖĞER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilin Döğer'in rol aldığı diziler:

2021- Ex Aşkım/ Afife

2022- O Kız





Dilin Döğer'in oynadığı filmler:



2022- Goodnight Soldier/ Zine

INSTAGRAM'DA DİLİN DÖĞER

Dilin Döğer'in Instagram hesabında 3 bin 499 takipçisi bulunuyor.