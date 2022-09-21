'O kız' dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Soru ve cevaplarla O Kız

Yapımı Content House üstlendiği, yönetmen koltuğunda Özlem Günhan’ın oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı “O Kız” dizisi 21 Eylül saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Dizinin başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları paylaşıyor. Dizi, Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in hayat vereceği baba kız hikayesiyle de izleyicilere duygularına hitap edecek. Peki, O Kız dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor? Soru ve cevaplarla O Kız dizisinin künyesi:

O KIZ DİZİSİ KÜNYESİ

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Çarşamba, 20.00

Senaryo: Sırma Yanık

Yönetmen: Özlem Günhan

Başroller: Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları



'O kız' dizisi konusu nedir?

Peki, O Kız dizisinin konusu ne? Dizi Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in hayat vereceği baba kız hikayesiyle izleyiciyle buluşuyor. Erkan Petekkaya O Kız’da, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekasına sahip Kadir karakterine hayat verirken, Dilin Döğer ise ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Erkan Petekkaya'da O Kız Yorumu

Dizinin başroller oyuncularından Erkan Petekkaya canlandırdığı karakter için “Öncelikle konunun uzman doktorlarıyla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklar ile ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde melekler ile tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim” dedi.

'O kız' dizisi oyuncuları kimler?

İşte dizinin karakterleri şöyle:

Erkan Petekkaya (Kadir)



Dizinin internet sayfasında Kadir karakteri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onlarınki… İçinde bir babanın olmadığı.

Dilin Döğer (Zeynep)



20’li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan ‘babasının annesi’. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep’in hayatının gerçeği. Kalbi sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de, haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

Cengiz Orhonlu (Ozan)





20’lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare’den önceki Ozan, Sitare’den sonraki Ozan. Sitare’den önceki Ozan, Adıyaman’ın küçük bir ilçesinde sıradan bir çiftçi ailesinin dört çocuğundan biri olarak doğmuş. Ajanslar sayesinde figüran olarak katıldığı kısacık bir reklam filminde ajansın güzel patroniçesi Sitare’nin dikkatini çekmesiyle Ozan’ın hayatındaki ikinci bölüm başlamış.

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)





40’lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi. Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk ‘projesi’ ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan.

Erkan Petekkaya (Kadir),

Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

Cengiz Orhonlu(Ozan),

Dilin Döğer (Zeynep),

Macit Koper (İsmail),

Asiye Dinçsoy (Türkan),

Orhan Kılıç (Fevzi),

Ayten Uncuoğlu (Fatma),

Münire Apaydın (Nimet),

Ilgın Çakır (Mine),

Melih Selçuk (Salih),

Ece Efe(İpek),

Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

Cem Kurtoğlu (Arkın),

Deniz Bakacak (Seda),

Mustafa Konak (Yusuf),

Nehir Gökdemir (Esma),

Zeynep Sönmez (Seher) dizide rol alıyor.



O KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

O Kız dizisi İstanbul’da çekiliyor. Çekimler İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi ilçe ve semtlerinde gerçekleştiriliyor.

'O kız' dizisi fragmanı yayınlanmıştı