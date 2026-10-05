Ömür Usta dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Ömür Usta oyuncuları kim?

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, 27 Eylül 2026 Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı yapım; aile, aşk, ihanet ve sınıf farklılıklarını merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekerken, başta Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri olmak üzere güçlü oyuncu kadrosuyla da merak uyandırdı. Peki Ömür Usta dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Ömür Usta dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

Ömür Usta, her hafta pazar akşamları saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 27 Eylül 2026 Pazar günü yayınlandı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstlenirken senaryosu Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor.

Ömür Usta dizisi konusu nedir?

Ömür Usta, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalışan Ömür Uçar'ın hikâyesini anlatıyor. Eşi tarafından terk edilen Ömür, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için oto sanayide ustalık yapmaya başlıyor.

Ömür'ün en büyük amacı, çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabileceği bir hayat kurabilmek. Ancak çocuklarının yaşadığı sorunlar, yıllar boyunca büyük emeklerle oluşturduğu düzenin giderek sarsılmasına neden oluyor.

Tıp fakültesinde eğitim gören oğlu Mete, içinde bulunduğu yoksul hayattan kurtulmak isterken varlıklı bir ailenin kızı İpek'e âşık oluyor. İpek'in dünyasına girebilmek için gerçek hayatını gizleyen Mete, zamanla iki farklı hayat arasında sıkışıyor.

Ömür'ün ailesindeki sorunlar yalnızca Mete'nin sakladığı gerçeklerle sınırlı kalmıyor. Büyük oğlu Cüneyt'in içine sürüklendiği karanlık olaylar ve kızı Nazlı'nın karşı karşıya kaldığı beklenmedik gelişmeler, ailenin dengesini daha da bozuyor.

Öte yandan Ömür'ün yolu, yıllar sonra İpek'in babası Tunç Arıkan ile kesişiyor. Bu karşılaşma, farklı sosyal çevrelerden gelen iki ailenin hayatını birbirine bağlarken Tunç'un eşi Nevra'nın kurduğu düzeni de tehdit ediyor. Ailesinin itibarını korumak isteyen Nevra, kontrolünü kaybetmemek için mücadele ederken hikâyedeki çatışmalar giderek büyüyor.

Ömür Usta dizisi oyuncuları kimler?

Ömür Usta'nın başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer bulunuyor.