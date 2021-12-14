Pantone 2022'nin yeni rengi belli oldu!

2022 yılına girmemize artık çok kısa bir süre kaldı. Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone, 2022 yılının rengini belirledi. Her sene aralık ayında bir sonraki yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, 2022 yılı için Very Peri seçti. Pantone, bu yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih etti.

PANTONE’UN 2022 YILI RENGİ:‘VERY PERİ’

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, 'Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi cesaretlendiren canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor' dedi.

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Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da "Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor" dedi.

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2021 YILI PANTONE RENGİ NEYDİ?



luslararası renk otoritesi Pantone Color Institute, 2021 yılının rengini Ultimate Gray ve Illuminating olarak açıklamıştı. Yumuşak bir gri ton olan Ultimate Gray ile ilhamını güneşten alan canlı ve aydınlık bir sarı olan Illuminating’i 2021 yılının rengi olarak açıklayan Pantone, adeta ışık ve gölgeyi bir araya getiriyor.

PANTONE 17-5104 koduyla duyurulan Ultimate Gray, kaya, beton, duman gibi daha endüstriyel çağrışımları olan ‘basic’ bir gri. Soğuk ve negatif çağrışımları olsa da dirayeti, kararlığı ve gücü simgeliyor.

PANTONE 13-0647 koduna sahip Illuminating ise kelime anlamına uygun olarak aydınlık bir renk. Güneş gibi aydınlığı, iyimserliği ve yumuşaklığı temsil eden Illuminating, içinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen var olan umuda ve mutluluğa gönderme yapıyor.