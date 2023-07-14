Patlıcanın faydaları neler? Patlıcanın sağlığa az bilinen 4 faydası

Patlıcan, hakkında genelde fikir ayrılıkları olan bir sebzedir; ya sevilir ya da nefret edilir. Patlıcandan nefret edenler, hafif, ve yumuşak, lezzetli bir patlıcan yemeğini yeme zevkini hiç tatmamış olabilir. Patlıcanı lezzetli yapan unsur ise pişirilme biçimidir.

Şu anda pek patlıcan hayranı değilseniz de tekrar denemeye değer olabilir, çünkü patlıcanlar değerli bir besin kaynağıdır (ve etsiz yemeklerin gözdesidir.) Bu sebze, vücuda çok iyi gelen çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir renk pigmenti olan antosiyanin taşır. Patlıcanlar ayrıca, vücuttaki kolesterol ve kan şekerini düşürme rolüne sahip lifle doludur. Bu yazımızı okuyarak patlıcanın en önemli sağlık yararları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. böylece artık düzenli olarak patlıcan közlemek, fırınlamak ve tencere yemeklerinize atmaya başlamak için bahaneye sahip olacaksınız.

Patlıcanın Sağlığa Faydaları

1- Patlıcan bol miktarda çözünebilir lif sunar

Yetişkin kadınlar günde 25 gram, erkekler ise 38 gram lif almayı hedeflemelidir ve patlıcan bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olabilir: Bir kase patlıcan 2,5 gram lif sağlar. Uygun, düzenli lif alımı sağlıklı kolesterol seviyelerini, kan şekeri seviyelerini ve bağırsak mikrobiyom fonksiyonunu yönetmek için faydalıdır.

Günde 5 ila 10 gram çözünür lif tüketmek, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bağırsak bakterileri ve bağırsak hareketleri için de lifin önemli yüksektir.

Çözünür lif, karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyesini kontrol etmenize de yardımcı olur. Midenizde çözünür lif sıvıyı emerek şişer, bu nedenle mideden bağırsağa geçmesi daha uzun sürer. Bu, karbonhidratların sindirilmesini ve kan dolaşımına emilimini yavaşlatır böylece kan şekeri seviyelerinin çok hızlı yükselmesini önler. Çözünür lif ayrıca bazı karbonhidratlara bağlanarak vücutta emilmelerini önler.

2-Patlıcan polifenoller ile antioksidan bitki bileşikleri içerir

Patlıcanlar, polifenoller adı verilen iki tür antioksidan bitki kimyasalı içerir: patlıcan kabuğunda bulunan antosiyaninler ve patlıcanda bulunan klorojenik asit. Hem antosiyaninler hem de klorojenik asit vücudunuzda antioksidan gibi davranır.

Antioksidanlar, vücudunuzun hava, su veya topraktaki kirleticiler veya güneşten gelen UV ışınları gibi, çevrede maruz kaldığımız şeylere zarar vermenin atık ürünü olan reaktif oksijen türleri (ROS) adı verilen maddelerden kurtulmasına yardımcı olur, sadece insan olmak bile bir miktar ROS üretir.

Vücudunuzdaki ROS seviyeleri çok yüksek olduğunda iltihaplanmaya yol açarak hücre parçalanmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve DNA'nın hasar görmesine neden olabilir. Antosiyaninler ve klorojenik asit, vücudunuzun çok fazla ROS üretmesini önlemeye yardımcı olur ve kalp hastalığı, kanser, diyabet gibi kronik hastalıklara yol açabilecek hücre hasarını en aza indirmeyi sağlar.

3-Patlıcan potasyum kaynağıdır

Patlıcan, kan basıncını sağlıklı bir aralıkta tutmayı sağlayan temel bir mineral olan potasyum sağlar. Potasyum açısından zengin bir diyet, kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olarak kan basıncını düşürür. Ek olarak, potasyum, kan basıncını yükselten sodyumun etkisine karşı koyar. Yiyeceklerdeki potasyum kan dolaşımına girdiğinde, böbrekleriniz kanınızdan daha fazla sodyum çıkarır ve bu da kan basıncınızı düşürür.

4-Patlıcan iyi bir manganez kaynağıdır

Temel minerallerden bahsetmişken, patlıcanlar aynı zamanda vücudunuzun karbonhidratlar ve yağ gibi bileşenleri parçalarken kullandığı sürece ve metabolizmaya yardımcı olan manganez kaynağıdır. Vücut, karbonhidrat ve yağları daha küçük, kullanılabilir bileşenlere parçalayan enzimler üretmek için manganez kullanır. Bu az bilinen mineral, vücuttaki yüksek ROS seviyelerini önlemek için antioksidanların üretilmesinde de rol oynar.