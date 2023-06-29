Antosiyanin nedir, faydaları neler? Antosiyanin içeren besinler neler?

Kimi sebze ve meyvelere mor rengini veren bir pigment olan antosiyaninler, aslında bir flavonoid türüdür ve sağlığa pek çok yararları vardır. Memorial Şişli Beslenme ve Diyet Bölümü Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, antosiyanine dair merak edilenleri anlattı.

Antosiyanin nedir? Antosiyanin ne işe yarar?

Antosiyaninler, kırmızı, mor ve mavi meyve ve sebzelerde bulunan bir grup antioksidandır. Şarap, çay ve bitter çikolatada bulunan antioksidanlarla aynı aile olan flavonoid ailesine aittirler. Bitkilerden ekstrakte edilen antosiyaninler ayrıca yaygın olarak boyalar, doğal gıda renklendiricileri ve gıda katkı maddeleri olarak kullanılır. Örneğin, ticari katkı maddesi E163 en çok üzüm kabuğundan elde edilir ve reçel, şekerleme ve içeceklere mor renk katmak için kullanılır.

Antosiyaninlerin faydaları neler?

Antosiyaninler, iltihaplanmayı azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Düzenli olarak antosiyaninler açısından zengin sebze ve meyveler tüketmek, tip 2 diyabete karşı koruma sağlamaktadır.

Bazı araştırmalar, antosiyaninlerin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

Antosiyanin açısından zengin meyvelerin kalp hastalığı üzerindeki etkisine ilişkin 2021 tarihli bir çalışmada; kızılcık, yaban mersini, yaban mersini ve frenk üzümü gibi antosiyanin açısından zengin meyvelerin tüketimi, kalp hastalığının gelişmesine yol açabilecek iltihabı azaltırken kan lipitlerini iyileştirmiştir.

Antosiyanin, kanserle savaşma yeteneklerine sahip olduğuna inanılan bir grup antioksidan olan flavonoidler olarak da bilinmektedir.

Antosiyanin, ayrıca lösemi ve yumurtalık kanseri hücrelerinin yayılmasını ve cilt kanserini önlemede etkili görünmektedir.

Antosiyanin içeren besinler nelerdir?

Kırmızı, mor ve mavi meyve ve sebzeler tipik olarak en yüksek miktarda antosiyanin içerir. Bunlara örnek olarak; dut, nar, patlıcan, siyah havuç, kırmızı lahana, kara mürver, siyah üzüm, kuş üzümü, kiraz, böğürtlen, çilek, vişne, ahududu, erik, yaban mersini, siyah fasulye, kırmızı şarap, kırmızı soğan verilebilir. Bu gıdaların antosiyanin içeriği çok büyük farklılıklar gösterir çünkü yetiştirme alanı, iklim, mevsim, ışığa maruz kalma, hasat zamanı ve depolama sıcaklığı tüm gıdaların antioksidan içeriğini etkiler.

Antosiyanin zararları var mı? Kimler tüketmemeli?

Antosiyanin açısından zengin gıdalar güvenle tüketilebilir. Fakat, antosiyanin takviyeleri için aynı şey söylenemez. Antosiyanin takviyeleri, genellikle sağlıklı besinlerden daha fazla miktarda antioksidan içerir. Hayvan çalışmaları, yüksek doz antosiyanin gibi, antioksidan takviyelerinin böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini, tümör oluşumuna neden olabileceğini ve tiroid hormonlarının dengesini bozabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu takviyeler, ilaçlarla etkileşime girebilir ve vücudumuzda besinlerin emilimini azaltabilir. Bu nedenle, herkes için, antosiyanini takviyelerden ziyade doğrudan besinlerden almak en iyisi olacaktır.