Peaky Blinders'ın devam filmi 'The Immortal Man' galası gerçekleşti: Cillian Murphy başrolde
Kült dizi Peaky Blinders, "The Immortal Man" filmiyle sinema izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikayenin doğduğu yer olan Birmingham’da düzenlenen galada, Cillian Murphy ve yıldız oyuncu kadrosu kırmızı halıda hayranlarıyla bir araya geldi.
Peaky Blinders, uzun süredir beklenen sinema filmi The Immortal Man ile geri dönüyor. Birmingham’daki Symphony Hall’da gerçekleşen filmin galasında kırmızı halıda Cillian Murphy’ye, kadronun yeni isimleri Rebecca Ferguson ve Tim Roth eşlik etti.
Steven Knight imzası taşıyan ve hikayeyi Birmingham sokaklarından beyaz perdeye taşıyan film, olayları İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Oscar ödüllü Cillian Murphy, Tommy Shelby rolüyle bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.
BIRMINGHAM’IN PEAKY BLINDERS İÇİN ÖNEMİ
Gala gecesinde konuşan Steven Knight, filmin çekildiği Birmingham şehrinin hikaye için bir karakter kadar önemli olduğunu vurguladı. Cillian Murphy ise bu bağı şu sözlerle ifade etti:
"Bu hayranlar için önemli, Steven Knight için önemli; bence bu çok mühimdi. Steve bunu, burada büyürken ailesinden dinlediği hikayelerden yola çıkarak yazdı... Bu devasa bir şey, ikisini birbirinden ayıramazsınız."
Knight, başarının asıl mimarının sadık izleyici kitlesi olduğunu belirterek ekledi:
"Hayranlar en başından beri dizinin enerjisi gibiydi. Hiçbir zaman çok fazla tanıtılmadı, reklamı yapılmadı. Onu keşfeden ve birbirine anlatanlar hayranlardı."
FİLMİN OYUNCU KADROSU
1940’lı yılların Birmingham’ında geçen yapımda, Shelby’nin şimdiye kadarki en yıkıcı hesaplaşmasıyla yüzleşmek için kendi isteğiyle gittiği sürgünden geri döndüğü görülüyor. Tom Harper’ın yönettiği filmde; Stephen Graham ve Sophie Rundle gibi tanıdık isimlere ek olarak Barry Keoghan da Shelby’nin oğlu rolüyle karşımıza çıkıyor.
“KLOSTROFOBİK HİSSETTİRİYORLAR”
Kadroya yeni katılan Rebecca Ferguson, karakterine Birmingham aksanı verip vermediği sorusuna şu yanıtı verdi:
"Genel olarak aksanlar konusunda kendimi rahat hissetmiyorum; beni engelliyorlar ve kendimi klostrofobik hissettiriyorlar. Brummie aksanı hiçbir zaman konuşulmadı."
Filmin ardından Peaky Blinders evreni, odağını İkinci Dünya Savaşı sonrasına çevirerek Shelby ailesinin yeni nesliyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.