Peaky Blinders'ın devam filmi 'The Immortal Man' galası gerçekleşti: Cillian Murphy başrolde

BIRMINGHAM’IN PEAKY BLINDERS İÇİN ÖNEMİ



Gala gecesinde konuşan Steven Knight, filmin çekildiği Birmingham şehrinin hikaye için bir karakter kadar önemli olduğunu vurguladı. Cillian Murphy ise bu bağı şu sözlerle ifade etti:



"Bu hayranlar için önemli, Steven Knight için önemli; bence bu çok mühimdi. Steve bunu, burada büyürken ailesinden dinlediği hikayelerden yola çıkarak yazdı... Bu devasa bir şey, ikisini birbirinden ayıramazsınız."



Knight, başarının asıl mimarının sadık izleyici kitlesi olduğunu belirterek ekledi:



"Hayranlar en başından beri dizinin enerjisi gibiydi. Hiçbir zaman çok fazla tanıtılmadı, reklamı yapılmadı. Onu keşfeden ve birbirine anlatanlar hayranlardı."