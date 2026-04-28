Pelin Karahan'ın eski eşi Bedri Güntay kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olmuştu.

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çift 12 yıllık evliliklerini bugün bitirme kararı aldı.

PELİN KARAHAN VE BEDRİ GÜNTAY NEDEN BOŞANDI?

Ayrılık kararının ardından Pelin Karahan ve Bedri Güntay, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir bildiri yayımlayarak şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla.”

Peki, Bedri Güntay kimdir? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ne iş yapıyor?

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bedri Güntay 1984 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

BEDRİ GÜNTAY'IN ÖZEL HAYATI

Bedri Güntay, 24 Haziran 2014’te oyuncu Pelin Karahan ile Adile Sultan Sarayı’nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

BEDRİ GÜNTAY NE İŞ YAPIYOR?

Bedri Güntay, iş dünyasında önemli bir konumda bulunuyor. Kamuoyunda yazan bilgilere göre, Candemir Holding bünyesinde CEO olarak görev yapıyor.