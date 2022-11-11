Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, ulusarası 'Üstün Hizmet Ödülü' aldı

Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Nöroşirurji alanında Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen “Üstün Hizmet Ödülü” nün sahibi oldu.

İlk kez bir Türk beyin cerrahına verilen bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Pamir “Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Kişisel olarak da, bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Çeşitli ülkelerden gelen seçkin bir katılımcı topluluğunun huzurunda, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (EANS) Başkanı Prof. Dr. Andreas Demetriades tarafından plaket ve sertifikası takdim edilen Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Avrupa Nöroşirurjisine yapmış olduğu olağanüstü hizmetlerinden dolayı ‘Üstün Hizmet Ödülü’nü alan ilk Türk hekim oldu.

“Ülkemiz ve kendi adıma onur duydum”

2016-2018 yılları arasında Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin (President of World Academy of Neurological Surgery) ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini belirtirken, “Kişisel olarak da bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı onur duydum” dedi.

Prof. Dr. Pamir’in gençlere tavsiyesi!

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk beyin cerrahisinin çok parlak bir tıp dalı olduğunu belirterek “Bu alanda yeni yetişen gençlerin son derece yetenekli olduğunu görmek, geleceğin çok daha iyi olacağına yönelik inancımı güçlendiriyor. Gençlere her zaman en büyük tavsiyem; çok çalışmaları ve evrensel bilgiye katkıda bulunmalarıdır.” diye konuştu.