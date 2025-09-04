Radiohead, 7 yıl sonra 2025 İngiltere ve AB turnesi ile geri döndüklerini duyurdu
Radiohead, 7 yıllık bir aradan sonra yola çıkıyor. Ünlü İngiliz grup, 2025 için Birleşik Krallık ve Avrupa'da bir dizi canlı konser vereceğini duyurdu.
Radiohead, 2018’deki “A Moon Shaped Pool” turnesinden bu yana ilk kez sahneye çıkacak. Avrupa şehirlerinde paylaşılan afişlerle başlayan söylentiler, grubun resmi açıklamasıyla doğrulandı.
Grup, kasım ve aralık aylarında Londra, Madrid, Bologna, Kopenhag ve Berlin’de dört gecelik konser serileri düzenleyecek.
Davulcu Philip Selway, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl sadece keyif için bir araya gelip prova yaptık. Yedi yıl sonra tekrar birlikte çalmak çok iyi hissettirdi. Bu müzikal kimliğe yeniden bağlanmak bizi konser vermeye teşvik etti" dedi.
Şimdilik sadece bu konserlerin planlandığını belirten grup, gelecekteki olası etkinlikler için kapıyı açık bıraktı.
Tur Madrid'de (4, 5, 7, 8 Kasım) başlayacak, ardından Bologna (14, 15, 17, 18 Kasım), Londra (21, 22, 24, 25 Kasım), Kopenhag (1, 2, 4, 5 Aralık) ve Berlin'de (8, 9, 11, 12 Aralık) sona erecek.