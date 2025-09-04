Radiohead, 7 yıl sonra 2025 İngiltere ve AB turnesi ile geri döndüklerini duyurdu

Davulcu Philip Selway, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl sadece keyif için bir araya gelip prova yaptık. Yedi yıl sonra tekrar birlikte çalmak çok iyi hissettirdi. Bu müzikal kimliğe yeniden bağlanmak bizi konser vermeye teşvik etti" dedi.