Run Rabbit Run filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Netflix korku filmi severler için 28 Haziranda kütüphanesine Run Rabbit Run filmini ekledi. Film bazıları tarafından tüyler ürpetici olarak bulundu. Bazı izleyiciler de filmin sonuyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdi. Daina Reid'in yönettiği Run Rabbit Run filminin konusuna , oyuncularo ve fragmanına yakından bakalım...

Run Rabbit Run filminin konusu nedir?

Doktor, sevgili kızı Mia'nın yedinci doğum gününe hiçbir şey beklemeden başlar ancak uğursuz bir rüzgar eserken, Sarah'nın dikkatle kontrol edilen dünyası değişmeye başlar. Mia tuhaf davranmaya başlar ve ön kapılarının dışında bir tavşan belirir. Bu gizemli doğum günü hediyesi Mia'yı çok sevindirirken Sarah'yı derinden endişelendirir. Günler geçtikçe Mia'daki değişim artar ve Sarah'nın uzun süredir görüşmediği, hastanede yatan ve hiç tanışmadığı büyük annesini görmek ister. Çocuğun tuhaf öfke nöbetleri Sarah'yı kendi karanlık geçmişine doğru yönlendirmeye başlar. Geçmişinden bir hayalet yeniden hayatına giren Sarah, uzaklardaki küçük kızına tutunmak için mücadele eder.

Run Rabbit Run filmi oyuncuları

Sarah Snook - Rolü : Sarah

Greta Scacchi - Rolü : Joan

Damon Herriman - Rolü : Pete

Julia Davis - Rolü : Gail

Trevor Jamieson - Rolü : Sandy

Georgina Naidu - Rolü : Andrea

Shabana Azeez - Rolü : Nowa

Lily LaTorre - Rolü: Mia

Run Rabbit Run filmi fragmanı