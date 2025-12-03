'Rüya Gibi'nin ikinci bölümünden fragman yayınlandı
SHOW TV'nin iddialı yeni dizisi 'Rüya Gibi', ilgiyle izlenen ve çok konuşulan ilk bölümünün ardından hız kesmiyor. Dizinin hikayesindeki merakı katlayacak, heyecan dolu ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.
SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin çok konuşulan ilk bölümünün ardından, ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda, ihanetin ardından yeni bir başlangıç yapan Aydan, gizemli iş insanı Emir ile güzellik salonunda karşı karşıya kalmasıyla zorlu bir sürecin içine giriyor.
Paranın sahibi Emir, dükkanı işletmeye devam etmeleri karşılığında kendi kurallarını dayatırken, neler yaşanacağına dair merakı artırıyor.
Kocası Tarık'ın; 'Süpürgeci Aydan' lakabıyla aşağılamalarına ve görümcesi Hayriye'nin geleneksel baskılarına maruz kalan Aydan, tüm bu engellere rağmen yılmayacağını ve kendi yolunu çizeceğine dair intikamın peşine düşüyor.