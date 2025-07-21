Şahika Ercümen'den Antalya'da 4 altın madalya!

Antalya’da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışan milli sporcu Şahika Ercümen, yarışmanın tüm kategorilerinde şampiyon olarak, 4 altın madalya kazandı.

ŞAHİKA ERCÜMEN’DEN 4 ALTIN MADALYA!

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmesi, 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Antalya’nın Kaş şehrinde yapıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonaya 14 lisanslı yarışmacı katıldı. 4 gün süren yarışmada sporcular, her gün serbest dalışın farklı branşlarında performans sergiledi. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen yarışmanın tüm kategorilerinde şampiyon olarak, 4 altın madalya kazandı.

“YORUCU BİR TURNUVAYDI”

Milli sporcu Şahika Ercümen, yarışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “4 gün aralıksız yarıştığım, yorucu bir turnuvaydı. Bu sezon antrenmanlara çok geç başlayabildim. Dolayısıyla yarışma öncesi biraz stresliydim fakat branşım olmayan kategoriler de dahil tüm dalışlardan altın madalya ile çıktım. Çift palet kategorisinde hem kadın hem erkeklerde en derin dereceyi elde ederek turnuvayı tamamladım. Hedefim Dünya Şampiyonası’nda ülkemize tekrar madalya kazandırabilmek” dedi.