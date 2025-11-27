Satılığa çıkan Zeki Paşa Yalısı'ında hangi diziler çekildi?
Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı, satışa çıkarıldı. Peki, Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı ne kadar? 130 yıllık Zeki Paşa Yalısı'nda hangi diziler çekildi? İşte detaylar...
Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık Zeki Paşa Yalısı, alıcısını bekliyor...Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.
510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor.
Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.
Zeki Paşa Yalısı Ne Kadar?
Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumları yapıldı.