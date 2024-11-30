Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölüm tarihi belli oldu

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul"un başlamasına az bir süre kaldı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin yayın tarihi belli oldu.

'10 ARALIK SALI EKRANA GELECEK'

"Sen Ağlama İstanbul" dizisi, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.