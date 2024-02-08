'Senden Önce' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen 'Senden Önce' dizisinin yayın günü izleyici tarafından oldukça merak ediliyordu. Başrolünde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

'SENDEN ÖNCE' DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

Şile başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimleri devam eden dizi 13 Şubat Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

KADROSUNDA BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER BULUNUYOR

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.