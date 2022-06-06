Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1’in yaz sezonunda ekranlara getireceği yapımı “Seni Kalbime Sakladım”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı dizide başrollerinde Sevda Erginci ile Ekin Mert Daymaz yer alıyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın üstlendiği, “Seni Kalbime Sakladım” TRT 1 ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Dizi ilk olarak Civan Mert ismiyle duyulmuştu ama sonrasında bir değişiklik yapıldı. Seni Kalbime Sakladım ismi de resmen duyuruldu. Peki Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
AH NEREDE DİZİSİ KÜNYE
Kanal: TRT1
Yayın günü: Belli değil
Dizinin özeti: Seni Kalbime Sakladım dizisi; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile ''yekparmak vale'' olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyacak.
Başrol oyuncuları: Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz
Yönetmen: Şenol Sönmez
Senaryo: Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya
Seni Kalbime Sakladım Konusu
Seni Kalbime Sakladım dizisi; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile ''yekparmak vale'' olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyacak.
Seni Kalbime Sakladım Oyuncu Kadrosu
Mehtap Bayri (Türkan – Mert’in annesi),
Osman Alkaş (Yusuf Abdullah / Zeynep’in dedesi),
Gülseren Gürtunca (Adalet / Zeynep’in babaannesi),
Gökçe Akyıldız (Deren / Zeynep’in arkadaşı),
Elçin Afacan (Reyhan / Mert’in kız kardeşi),
Berke Üsdiken (Güven / Mert’i arkadaşı),
Ali Öner (Mete / Zeynep’in eski sevgilisi),
Emre Taşkıran (Pamir / Zeynep’in yöneticisi)
Tarık Ündüz (Canberk)
Derda Yasin Yanal (Olcay)
Seni Kalbime Sakladım İlk Tanıtım Fragmanı