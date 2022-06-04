Yasak Elma'da bomba ayrılık iddiası! Şevval Sam diziden ayrılıyor mu?

Fox TV ekranında pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisi 5 sezondur iyi reytingler almaya devam ediyor. Dizi 13 Haziran’da sezon arası verecek. Sezon finalinin yaklaşması ile birlikte Berk Oktay’ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Eda Ece ile Biran Damla Yılmaz’ın ise projeye devam edeceği kesinleşmişti. Gözler Entrikalar kraliçesi Ender'i canlandıran Şevval Sam’a çevrildi. Peki, Şevval Sam diziden ayrılıyor mu?

ŞEVVAL SAM YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı solistleri arasında da yer alan Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu. 5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız’ın Handan’dan kurtulmak için yaptıkları planın işe yaradığını düşünürlerken, Handan kendi planını çoktan devreye sokmuştur. Doğan da, Çağatay’ı Yıldız’ın hayatından tamamen çıkarmak ister.