Masumlar Apartmanı dizisi ekibinden yeni dizi geliyor! Kıvanç Tatlıtuğ iddiası...

2 sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tam 71 bölüm çekilen Masumlar Apartmanı

dizisi son bölümüyle 24 Mayıs'ta seyircisiyle buluştu. Dizinin hayranları başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziyi çok sevmişti. Dizinin hayranlarına bir müjde geldi.

MASUMLAR APARTMANI EKİBİNDEN YENİ DİZİ

Birsen Altuntaş'ın Instagram paylaşımına göre Star’la içerik anlaşması yapan OGM Pictures kanala iddialı diziler hazırlayacak. Bu projelerin başında ise ‘Kral Kaybederse’ var. İddialara göre Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan proje için Kıvanç Tatlıtuğ’un adı geçiyor. Kenan adlı narsist ve vurdumduymaz bir adamın hikâyesini anlatan dizinin detayları yavaş yavaş netleşiyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda bu sene başarılı rejisiyle birçok törende ödül alan Çağrı Vila Lostuvalı oturacak. Projeyi Masumlar’ın yazar ekibi kaleme alıyor. Dizinin senaryo çalışmaları devam ediyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Peki, Kral Kaybederse'nin konusu ne? Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.