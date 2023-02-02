Serenay Sarıkaya'lı Şahmaran Netflix'te çok izlenenler arasında: Hangi ülkeler izliyor?

20 Ocak'ta izleyici ile buluşan 'Şahmaran', ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen diziler listesine girmişti. Şahmaran ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 5. sıradan giriş yapmıştı. Geçtiğimiz haftanın verilerinde ise Şahmaran'ın yükselişi dikkat çekiyor.

Şahmaran, Netflix'in küresel bazlı İngilizce olmayanlar diziler listesinde 33.960.000 izlenme saatiyle 2'nci sıraya tırmanmış durumda. İlk sırada La Reina del Sur 3 sezon var.