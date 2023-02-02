Serenay Sarıkaya'lı Şahmaran Netflix'te çok izlenenler arasında: Hangi ülkeler izliyor?
Netflix 23 Ocak-29 Ocak haftasında en çok izlenen diziler listesini açıkladı. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde yer aldığı Şahmaran dizisinin izlenme oranları oldukça dikkat çekici. Şahmaran 54 ülkede Top 10 listesine girmiş durumda.
Şahmaran efsanesinden yola çıkan Şahmaran dizisi Netflix'de oldukça ilgi çekmiş görünüyor. Hem de sadece Türkiye'de değil. Netflix'in geçen haftaya ilişkin paylaştığı rakamlar da bunu doğruluyor.
Netflix, 23 Ocak-29 Ocak 2023 haftasına ilişkin izlenme verilerini paylaştı.
20 Ocak'ta izleyici ile buluşan 'Şahmaran', ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen diziler listesine girmişti. Şahmaran ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 5. sıradan giriş yapmıştı. Geçtiğimiz haftanın verilerinde ise Şahmaran'ın yükselişi dikkat çekiyor.
Şahmaran, Netflix'in küresel bazlı İngilizce olmayanlar diziler listesinde 33.960.000 izlenme saatiyle 2'nci sıraya tırmanmış durumda. İlk sırada La Reina del Sur 3 sezon var.
Şahmaran aynı zamanda Netflix'te 53 ülkenin Top 10 listesinde yer aldı. 14 ülkede ise Top 10 listesinin 1 numarasında yer aldı.