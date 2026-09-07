Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, kız arkadaşı kim?

Kariyeri boyunca Seksenler, Söz, Ezel, Maraşlı ve Öğretmen gibi birçok popüler yapımda rol alan Kılıç; aynı zamanda pek çok televizyon programı ve yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir. Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra müzik ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan çok yönlü bir sanatçıydı. Son olarak TRT 1’in Teşkilat dizisinin 7. sezon kadrosuna dahil olan oyuncu, boyun fıtığı teşhisi konulması ve doktorunun aksiyon sahnelerine izin vermemesi nedeniyle çekimlere başlayamadan projeden ayrılmıştı.