Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, kız arkadaşı kim?
Başarılı oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın evinde ölü bulunması sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kendisinden haber alamayınca eve giden kız arkadaşının lenf kanseri tedavisi gördüğünü belirttiği ünlü oyuncunun vefatının ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Acı haberin ardından vatandaşlar usta ismin kariyerini ve yaşamını araştırmaya başladı. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden öldü? İşte Serhat Mustafa Kılıç’ın hayatı, biyografisi...
Oyuncu Serhat Kılıç ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğdu. Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Serhat Kılıç neden öldü?
SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?
Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.
Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SERHAT KILIÇ NERELİ?
Serhat Kılıç Ankara'da doğmuş olup, aile kökleri itibarıyla aslen Malatyalıdır.
SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan sanatçı, ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine master yapmıştır.
Kariyeri boyunca Seksenler, Söz, Ezel, Maraşlı ve Öğretmen gibi birçok popüler yapımda rol alan Kılıç; aynı zamanda pek çok televizyon programı ve yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir. Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra müzik ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan çok yönlü bir sanatçıydı. Son olarak TRT 1’in Teşkilat dizisinin 7. sezon kadrosuna dahil olan oyuncu, boyun fıtığı teşhisi konulması ve doktorunun aksiyon sahnelerine izin vermemesi nedeniyle çekimlere başlayamadan projeden ayrılmıştı.