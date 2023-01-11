Servet Operasyonu filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Çekimleri Antalya'da yapılan aksiyon-komedi türündeki Servet Operasyonu filminde Jason Statham ve Hugh Grant’ın yanı sıra Türk oyuncular da yer aldı. Kaan Urgancıoğlu, Tim Seyfi, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün gibi oyuncuların oynadığı film 13 Ocak'ta vizyona giriyor. Oyunculardan Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham’la aksiyon sahnelerinin Aspendos’ta çekildiğini ve dev bir plato inşa edildiğini söyledi.

KÜNYE

Yönetmen: Guy Ritchie

Senarist: Guy Ritchie, Ivan Atkinson

Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant

Orijinal adı Operation Fortune: Ruse De Guerre

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU TÜRKİYE'DE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Antalya’da gerçekleşen Servet Operasyonu’nun aksiyon sahneleri özellikle Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda geçiyor. Filmde, Antalya görüntülerine ek olarak Türk kültürünün anlatıldığı sahnelere ve Türkçe diyaloglara da yer verilmiş.

KAAN URGANCIOĞLU'NDAN GUY RITCHIE YORUMU

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu filmde “Casa” isimli bir mafya liderini canlandırıyor. En son Ezel Akay’ın yönettiği Osman Sekiz filmi ve Atiye dizisinde rol alan Tim Seyfi ise filmde Hugh Grant’ın canlandırdığı silah ticaretini yürüten Greg Simmonds karakterinin sağ kolu Alexander olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Kaan Urgancıoğlu filmle ilgili şunları söylemişti: "İlk aşamada açıkçası ‘Bu kadar kısa bir sahnede rol almalı mıyım’ diye düşündüm. Fakat Guy Ritchie ile çalışmak ve bu kadar güzel bir oyuncu kadrosunun içinde olmak bana çok anlamlı geldi. Senaryoyu da okuyup beğendikten sonra ekibe dahil oldum. Sete gidince de anladım ki Guy Ritchie filmi çekerken yeniden yazan bir yönetmen. Diyalogları olan sahnelerim bitmişti. Guy Ritchie beni yanına çağırdı ve sahneyi revize edip karakteri biraz daha yaşar hale getirmek istediğini söyledi. Oyuncularla yakından ilgileniyor. Bize sette bu kadar büyük bir projenin parçası olduğumuzu unutturdu.”

BÜTÇESİ 130 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Film 130 milyon doları geçkin bütçesiyle dikkat çeken kariyerlerinin başından beri birçok aksiyon filminde birlikte çalışan yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiriyor.