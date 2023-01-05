Sevda Mecburi İstikamet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?

Sevda Mecburi İstikamet'in galası yapıldı. Yönetmen Çağan Irmak ve film oyuncuları, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sevda Mecburi İstikamet filmi konusu, oyuncularına, vizyon tarihine yakından bakalım...

Sevda Mecburi İstikamet filmi ne zaman vizyona girecek?

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Sevda Mecburi İstikamet filmi, 6 Ocak'ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

Sevda Mecburi İstikamet filmi konusu nedir?

'Sevda Mecburi İstikamet', izleyiciyi 1970’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yolculuğa çıkarırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği 'Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor. Selin Şekerci ise Selim Erensoylu'nun kızı Suna karakterini oynuyor.

Çağan Irmak, filmin hikayesinin küçük bir kıvılcımla başladığını belirterek, "Özel dediğimiz insanlarla alakalı bir film yapmam için teklif geldi. Bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyordum, 'o zaman dramsız yap' dediler ve ortaya böyle güzel bir kokteyl çıktı" dedi.

Irmak, filminde zaman zaman acı içeren sahnelerin yer aldığını fakat sonunda herkesin güleceğini ifade etti.

Filmin müziği Teoman'a ait

Ünlü müzisyen Teoman da unutulmazlar arasına girecek bir şarkı yaptı. Filmle aynı adı taşıyan ‘Sevda Mecburi İstikamet’, aynı zamanda Teoman’ın uzun bir aradan sonra yaptığı ilk film şarkısı...

Sevda Mecburi İstikamet filmi oyuncu kadrosu

Filmin oyuncu kadrosunda;