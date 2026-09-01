'Sevdan Bir Ateş'te Özge Özacar güzellik kaygısını hiçe saydı
SHOW TV’nin yeni iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özge Özacar, projede hayat vereceği 'Leyla' karakteri için imaj tazeledi. Rolü uğruna alışılmış ekran görünümünün dışına çıkan güzel oyuncu, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Elele Online
SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'te 'Leyla' karakterine hayat veren Özge Özacar, yeni rolü için alışılmış ekran görünümünden uzaklaştı.
Kapadokya'da çekimleri süren diziden paylaşılan karelerde Özacar, sade kostümleri, doğal makyajı ve yorgun yüzüyle 'Leyla'nın zorlu yaşamını görünümüne de taşıdı.
"LEYLA'YI GERÇEKTEN YAŞAMIŞ"
SEVDAN BİR ATEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Özge Özacar'ın 'Leyla' karakteriyle ekrana gelecek yeni hali şimdiden merak uyandırırken, 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.