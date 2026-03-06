Sevdiğim Sensin 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sevdiğim Sensin 4. bölümde neler oldu?

DİCLE İLE ERKAN BOŞANACAK MI?

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlasa da sürecin düşündükleri kadar kolay olmayacağını kısa sürede fark etti. Aile içinde kurulan yeni planlar ve artan gerilim, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirdi.

Erkan ise iki farklı hayat arasında sıkışıp kaldı. Bir yanda Dicle ile yürüyen boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hızla ilerleyen nişan hazırlıkları… Gerçeği Dicle’ye en başından açıkça anlatamayan Erkan, istemeden de olsa farklı bir yöntem izlemek zorunda kaldı.