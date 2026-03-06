Sevdiğim Sensin 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Sevdiğim Sensin 4. bölümde neler oldu?
Yeni sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olan Sevdiğim Sensin, dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Sevdiğim Sensin son bölümde neler oldu? 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Yeni sezonda öne çıkan dizilerinden olan Sevdiğim Sensin 4. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 4. bölümünde gerilim ve duygusal çatışmalar ön plana çıktı. Erkan, hem kendi hayatını hem de Dicle’nin hayatını kurtarabilmek için Ferman’la kritik bir pazarlık yapmak zorunda kaldı. Anlaşmanın ardından Dicle’yi de yanına alarak köşke dönen Erkan’ın gelişi, aile içinde yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.
Köşkteki gelişmeler bununla da bitmedi. Civan, kimliğini gizleyerek Ferman adına gözcülük yapmak amacıyla şoför olarak köşke sızdı. Ancak asıl hedefi, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin sona ermesini engellemekti.
Diğer yandan Esat ve İnci, oğullarının köşke dönmesinden memnuniyet duysa da Dicle için köşk hayatı oldukça zorlu başladı. Özellikle İnci’nin Dicle’ye karşı tavrı ve kurduğu planlar, genç kadının köşkteki mücadelesini daha da zorlu bir hale getirdi.
DİCLE İLE ERKAN BOŞANACAK MI?
Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlasa da sürecin düşündükleri kadar kolay olmayacağını kısa sürede fark etti. Aile içinde kurulan yeni planlar ve artan gerilim, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirdi.
Erkan ise iki farklı hayat arasında sıkışıp kaldı. Bir yanda Dicle ile yürüyen boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hızla ilerleyen nişan hazırlıkları… Gerçeği Dicle’ye en başından açıkça anlatamayan Erkan, istemeden de olsa farklı bir yöntem izlemek zorunda kaldı.