Sevdiğim Sensin sezon finali: Emrah Aytemur diziden ayrılıyor mu?
Perşembe akşamlarının iddialı yapımı Sevdiğim Sensin, sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verdi. Ferman karakterinin vurulması ekran başındakileri merak ettirdi. Bu gelişmenin ardından, karaktere hayat veren başarılı oyuncu Emrah Aytemur’un projeye veda edip etmeyeceği magazin kulislerini hareketlendirdi.
Başrollerinde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı Sevdiğim Sensin dizisinin nefes kesen sezon finali bölümünde Dicle'nin ablası Derya'yı korumak için Ferman'ı vurması bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.
Sevdiğim Sensin'in heyecan dolu sezon finali bölümünde Erkan ile Dicle'nin aşkı gerçeğe dönüp evlenme kararı almaları bir yana Dicle'nin ablası Derya'ya kavuşması ve Derya'nın da ailesini öğrenmesi diğer yana her sahnesi ayrı bir heyecan barındıran dizinin final sahnesi izleyicileri ekran başına hapsetti.
Derya'nın Civan, Dicle ve Erkan tarafından doğup büyüdüğü eve götürülmesi ve Ferman'ın da Derya'yı tek bir halde iken baskına uğratması sonucunda yaşananlar başa sarar. Feride'nin aslında Derya olduğunu daha yeni öğrenen Ferman yıllar önce yapamadığı şeyi yapmaya çalışarak ahırda Derya'yı öldürmeye girişir.
Tam o esnada Dicle'nin içeri girip Ferman'ın ablasını bırakmasını yoksa onu öldüreceğini demesi üzerine Ferman'ın alttan almayıp dikine dikine gitmesi Dicle'nin kurşununu yemesine yol açar.
Ablası Derya'yı korumak ve celladına vermemek için abisi Ferman'ı vuran Dicle'nin suçunu Erkan üstlenir. Dicle ile tam kavuşacakları esnada elleri kelepçeli bir şekilde tutuklanan Erkan'ı gören Dicle, oradaki herkese 'Ferman'ı ben öldürdüm' dese de kimse inanmaz.