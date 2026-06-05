Sevdiğim Sensin sezon finali: Emrah Aytemur diziden ayrılıyor mu?

Tam o esnada Dicle'nin içeri girip Ferman'ın ablasını bırakmasını yoksa onu öldüreceğini demesi üzerine Ferman'ın alttan almayıp dikine dikine gitmesi Dicle'nin kurşununu yemesine yol açar.



Ablası Derya'yı korumak ve celladına vermemek için abisi Ferman'ı vuran Dicle'nin suçunu Erkan üstlenir. Dicle ile tam kavuşacakları esnada elleri kelepçeli bir şekilde tutuklanan Erkan'ı gören Dicle, oradaki herkese 'Ferman'ı ben öldürdüm' dese de kimse inanmaz.