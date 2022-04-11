Sevgili, anne yarısı mıdır?

Hayatım boyunca bir canlının sorumluluğunu almaktan kaçtım. Anne olmayı hiç hayal etmedim. Evcil hayvanı aklıma bile getirmedim ve eve canlı çiçek almamamız konusunda mimarımla uzun konuşmalar yaptım. Ama ilişkilerimin çoğunda kendimden çok karşımdakini düşünen bir ‘Gülşah Küçük Anne’ oldum.

Yıl 2012. Erkek arkadaşımın evine gider gitmez ilk iş temizlik yapıyorum. Ona her defasında temiz bir ev hediye ettiğim için son derece huzurluyum.

Yıl 2014. Taksideyiz. O zamanki erkek arkadaşım çocuk istediğinden bahsediyor. Çocuğumuz olduğunda annesinin de bakabileceğinden... Hem zaten çok iyi baba olacağından... İçimden çığlık atarak ‘sen zaten çocuksun ve ben iki çocuklu bir kadın olmak istemiyorum!’ demek geçiyor, diyemiyorum. Çünkü daha eve gidip, kek ve börekten başka bir şey yemediği için en azından glütensiz sebzeli çörekler yapmayı planlıyorum. Kavgaya vaktim yok.

Yıl 2017. Erkek arkadaşım panik atak krizinde beni arıyor. Bense doktor gibi atlayıp gidiyorum. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Bu şefkatli kadın, ben değildim. Rol yapıyordum; daha çok sevilmek için, onu bu rahatlığa alıştırmak için, benden vazgeçememesini sağlamak için bulduğum yoldu onun ikinci annesi olmak. Sonraki dönemlerde, yani ilişkilerimin artık uzun sürmediği dönemler diyelim, gerçek karakterimi ortaya koymaya karar verdim ve o gün bugündür ilişkilerimde ‘müdür’üm. Bilmeyenler için hemen açıklayalım: Kadınlar romantik ilişkilerindeki duruşları itibarıyla, bence, üç gruba ayrılır: Anneler, müdürler ve sevgililer. Sevgili sevgili olmak gerekirken neden müdür sevgili olduğumu ancak karakterimle açıklayabilirim ama buna girişmeyeceğim.

Geçtiğimiz günlerde kadın takipçilerime, ilişkilerinde anne gibi davranıp davranmadıklarını sordum. Yaptıkları annelik örnekleri, soru-cevap kutucuğuna sığmadığı için paragraflarca mesajda anlattılar hikayelerini. İlaç saatinden yemek saatine, tatil valizi hazırlamaktan burnu aktığı için yanında sürekli kağıt mendil bulundurmaya her hizmet verilmiş ve verilmeye de devam ediliyor. Bunları yazan kadınların çoğu işi gücü olan, iş yerinde asla kendini ezdirmeyen, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan kadınlar.

Bunları yazarken pişmanlığını anladıklarım da var, yapmaya hala devam edenler de. Kızlar, annelik örneklerini uzun uzun anlatırken çevremdeki erkeklere de sordum tabii: ‘Kız arkadaşının annen gibi davranması sana nasıl hissettirir?’ diye. Bu konuda çok netler ve bunu sevmiyorlar. Bu tarz bir yaklaşım olduğunda da karşılarındaki kadınlardan uzaklaşıyorlar.

Peki o zaman benim uzun süreli ilişkilerim, anne rolüm sayesinde ‘uzun süreli ilişki’ olmamış mıydı? Eski sevgililerle arkadaş kalmak büyük avantaj. Özellikle de hayatını ilişkiler üzerine düşünmeye ve yazmaya adamış biri olarak, benim en değerli hazinem onlar diyebilirim. Hala arkadaş olduğumuz için ve insan olarak birbirimizi sevdiğimiz için sorduğum sorulara objektif cevaplar alabiliyorum. Korkmadan doğru cevapları vermeleri de tüm konuları açıklığa kavuşturuyor. -Ayrılır ayrılmaz arkadaş olmaya çalışmayın, olay biraz soğusun, sonra ‘n’aber?’ yazabilirsiniz- Tabii ki annelik yaptığım eski sevgililerime ‘annelik yapan kız arkadaş’ fikrini sorduğumda hayatlarında hiç böyle bir deneyim yaşamadıklarını, bunun onlara çok uzak olduğunu söylediler. Nasıl yani? Anlamamışlar bile! Ev temizleniyor, karınlar doyuyor, ilaçlar takip ediliyor, ütüler yapılıyor, tatil valizleri hazırlanıyor ve bu esnada ‘annesi’ olduğumu düşünmüyor...

Bu hizmeti, ilgi sanıyorlar. Hatta buna bazen ‘hayat müşterek’ diyorlar; çünkü ev temizlenirken bir yandan da seksi olmak uğruna böbrekleri üşüttüğümüz için, bunu ihtiyaçların tamamının karşılandığı mükemmel bir anlaşma olarak görüyorlar. Astrologlar mı kafa kafaya verip araştırır yoksa coğrafya kaderdir deyip mi geçmeliyiz, bu topraklarda doğan her kadın analığı en az bir kez, genellikle de birçok kez tadıyor.

“Kadınlar romantik ilişkilerindeki duruşları itibarıyla, bence, üç gruba ayrılır: Anneler, müdürler ve sevgililer.”

“Hatta buna bazen ‘hayat müşterek’ diyorlar; çünkü ev temizlenirken bir yandan da seksi olmak uğruna böbrekleri üşüttüğümüz için, bunu ihtiyaçların tamamının karşılandığı mükemmel bir anlaşma olarak görüyorlar.”

French Oje

@frenchos