Sıla Türkoğlu hakkında 10 ilginç bilgi
Sıla Türkoğku, son zamanlarda 'Kızılcık Şerbeti'ndeki oyunculuğuyla değil, aynı zamanda güzelliği ve uluslararası başarısıyla da adından sıkça söz ettiriyor. İşte Sıla Türkoülu'nun kariyeri ve hayatı hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 ilginç bilgi...
1 / 11
Güzelliğiyle ve sahip olduğu yetenekleriyle adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu hakkında bilmediğiniz ilginç gerçekler...
2 / 11
Lise Tiyatrosuyla Başladı
Profesyonel oyunculuk kariyerine başlamadan önce, lisede edebiyat öğretmeninin kurduğu bir tiyatro ekibinde yer aldı. Oyunculuğa olan aitlik duygusunun bu dönemde oluştuğunu belirtmiştir.
3 / 11
İlk Büyük Rolü Konuk Oyuncuydu
Genç yaşına rağmen kariyerine oldukça erken başladı. Sektöre ilk adımını 2018 yılında, "Ağlama Anne" dizisinde konuk oyuncu olarak attı.
4 / 11
Hızla Başrol Oldu
Konuk oyunculuktan sonra 2019'da "Yemin" dizisinde yardımcı rol almasına rağmen, 2020 yılında "Emanet" dizisinde hızla başrol (Seher Kırımlı) karakterine yükseldi.