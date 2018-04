2013 MTV Film Ödülleri sahiplerini buldu

İşte Los Angeles'ta düzenlenen gecenin kazananları...

Müzik televizyon kanalı MTV'nin düzenlediği yarışmada, Yönetmen Joss Whedon'un Türkiye'de "Yenilmezler" adıyla gösterilen "The Avengers" filmi, "Yılın Filmi" Ödülüne layık görüldü. "En İyi Dövüş" ödülünü de kazanan "The Avengers", ünlü oyuncu Tom Hiddleston'a "En İyi Kötü Adam" ödülünü getirdi. ??

"Silver Lining Playbook" filminin başrol oyuncuları Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence, geceden "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri ile ayrıldı. Cooper ve Lawrence, aynı zamanda "En İyi Öpücük" ödülünün de sahibi oldu.

Rebel Wilson'ın "Pitch Perfect" filmindeki rolüyle "En Başarılı Performans" ödülüne layık görüldüğü törende "The Hobbit: An Unexpected Journey" filminde Bilbo Baggins'i canlandıran Martin Freeman'a "En İyi Kahraman" ödülü verildi.

Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, Brad Pitt, Chris Rock, Adam Sandler, Seth Rogen, Zac Efron, Snoop Dogg/Lion ve Kim Kardashian'ın ödül verdiği gecede Macklemore&Ryan Lewis ve Selena Gomez de şarkı söyledi.