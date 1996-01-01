Pandemi etkisiyle çekimler durunca 2020 yılında beklenen bazı yapımların da eklenmesiyle, 2021 yılı diziler için dolu dolu olacak.

The Sandman





Bir büyücü tarafından onlarca yıl esir tutulan Dream, eski ekipmanlarını toplamak için yola çıkar. Ünlü çizgi roman serisinden uyarlanan diziye dair çok bilgi yok ancak Netflix yapımı olacak ve ilk hikayeye odaklanacak. Çizgi romanın hikayelerinden biri olan Lucifer’in bu dizide olmayacağı da açıklandı.

Lisey's Story/Faces





Stephen King’in romanından uyarlanan dizi, sıra dışı bir aşk hikayesini, tabii ki King’e ait korku unsurları ve anlatımla seyirciye sunacak. Başrollerinde Julianne Moore ve Clive Owen yer alıyor ve 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

Halo





Aynı adlı bilgisayar oyunundan uyarlanan Halo, 26. yüzyılda uzaylılar ve insanların savaşını konu alıyor. Dizinin 2021’in ilk aylarında yayınlanması ve heyecan dolu savaş sahnelerine sahip olması bekleniyor.

Foundation





Isaac Asimov’un bilim kurgu serisinden uyarlanan dizi, Galaktik İmparatorluğu yönetimi altında yaşayan farklı gezegenlerdeki insanların hikayesini konu alacak. Kitap serisi olan Foundation, birden fazla sezona yayılabilir. Yayın tarihi henüz açıklanmasa da 2021 olması bekleniyor.

WandaVision