The Sandman
Bir büyücü tarafından onlarca yıl esir tutulan Dream, eski ekipmanlarını toplamak için yola
çıkar. Ünlü çizgi roman serisinden uyarlanan diziye dair çok bilgi yok ancak
Netflix yapımı olacak ve ilk hikayeye odaklanacak. Çizgi romanın hikayelerinden
biri olan Lucifer’in bu dizide olmayacağı da açıklandı.
Lisey's Story/Faces
Stephen King’in romanından uyarlanan dizi, sıra dışı bir aşk
hikayesini, tabii ki King’e ait korku unsurları ve anlatımla seyirciye sunacak.
Başrollerinde Julianne Moore ve Clive Owen yer alıyor ve 2021 yılında
yayınlanması bekleniyor.
Halo
Aynı adlı bilgisayar oyunundan uyarlanan Halo, 26. yüzyılda
uzaylılar ve insanların savaşını konu alıyor. Dizinin 2021’in ilk aylarında
yayınlanması ve heyecan dolu savaş sahnelerine sahip olması bekleniyor.
Foundation
Isaac Asimov’un bilim kurgu serisinden uyarlanan dizi, Galaktik
İmparatorluğu yönetimi altında yaşayan farklı gezegenlerdeki insanların
hikayesini konu alacak. Kitap serisi olan Foundation, birden fazla sezona
yayılabilir. Yayın tarihi henüz açıklanmasa da 2021 olması bekleniyor.
WandaVision