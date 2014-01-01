24 dizisi ''24: Live Another Day'' ismiyle geri dönüyor!

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Efsane dizi 24'ün devam sezonu olarak gelen ''24: Live Another Day'' 2014 yazında başlayacak

FOX, Emmy ödüllü oyuncu Kiefer Sutherland’in rol alacağı 24: Live Another Day’i onayladı. 20thCentury Fox Television, Imagine Television ve Howard Gordon’ın Teakwood Lane Productions şirketlerinin sunduğu 24: Live Another Day, 2014 yazında Fox’ta yayınlanmaya başlayacak. Yüksek oktanlı destan, yapımcı Howard Gordon ile Sutherland’i yeniden bir araya getiriyor ve 24 saatin hikayesini anlatan 12 bölümden oluşan yeni hikayelerle izleyiciyle buluşuyor. Merak uyandıran dizi bir kez daha kahraman ajan Jack Bauer’in maceralarını anlatıyor.