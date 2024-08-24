52. Emmy Ödülleri'nde bir Türk: Selin Yeninci jüri koltuğunda...
Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, ABD'de 'Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen ve bu yıl 52.si düzenlenen Emmy Ödülleri'nin jürisine seçildi.
Bir Zamanlar Çukurova, Annenin Sırrıdır Çocuk, Kurak Günler gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Selin Yeninci, Bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan "Uluslararası Emmy Ödülleri" jürisine seçildi.
Yeninci, Türkiye’den seçilen ilk kadın oyuncu ve yapımcı jüri olma niteliği taşıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 52'ncisi bu yıl 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini bulacak.
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ndeki yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi 'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başladı.
Vicdan dizisinde Hande rolünü canlandırdı. 2012 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu'na girdi. Ah Neriman ve Kaçın Kurası dizilerinde rol aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle büyük beüeni topladı.