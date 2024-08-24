52. Emmy Ödülleri'nde bir Türk: Selin Yeninci jüri koltuğunda...

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ndeki yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi 'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başladı.