Televizyonun Oscar'ı olarak bilinen Emmy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"People vs. O.J. Simpson: An American Crime Story", gecede en fazla ödül kazanan yapım oldu.



En İyi Drama: "Game of Thrones"

En İyi Komedi: "Veep"

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Rami Malek, "Mr. Robot"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Tatiana Maslany, "Orphan Black"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Jeffrey Tambor, "Transparent"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

En İyi Dizi: "American Crime Story: The People v. OJ Simpson" (FX)

En İyi Erkek Oyuncu, Dizi veya TV Filmi: Courtney B. Vance, "The People v. OJ Simpson"

En İyi Kadın Oyuncu, Dizi veya TV Filmi: Sarah Paulson, "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story"